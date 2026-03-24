La capital refuerza seguridad vial por alta movilización en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Santa se consolida en el Distrito Central como uno de los períodos de mayor movilización del año, con una salida masiva de capitalinos hacia distintos puntos del país. Este flujo dinamiza el transporte, incrementa la demanda de servicios y genera un repunte en la actividad económica.

Ante este escenario, autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informaron que implementarán un plan integral orientado a fortalecer la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en los principales puntos de circulación de la capital.

Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la comuna, explicó que los operativos se enfocarán en dos frentes: la regulación del tránsito en salidas estratégicas de la ciudad y el acompañamiento a las actividades religiosas propias de la temporada.

“Históricamente, durante Semana Santa observamos un incremento en la movilización hacia fuera de la capital; por ello, ya tenemos planificado reforzar la seguridad en puntos de alta concentración poblacional y vehicular”, detalló Carrasco.