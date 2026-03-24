La capital refuerza seguridad vial por alta movilización en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Santa se consolida en el Distrito Central como uno de los períodos de mayor movilización del año, con una salida masiva de capitalinos hacia distintos puntos del país. Este flujo dinamiza el transporte, incrementa la demanda de servicios y genera un repunte en la actividad económica.
Ante este escenario, autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informaron que implementarán un plan integral orientado a fortalecer la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en los principales puntos de circulación de la capital.
Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la comuna, explicó que los operativos se enfocarán en dos frentes: la regulación del tránsito en salidas estratégicas de la ciudad y el acompañamiento a las actividades religiosas propias de la temporada.
“Históricamente, durante Semana Santa observamos un incremento en la movilización hacia fuera de la capital; por ello, ya tenemos planificado reforzar la seguridad en puntos de alta concentración poblacional y vehicular”, detalló Carrasco.
Las actividades conmemorativas, incluyen procesiones, viacrucis y otras expresiones de fe que se desarrollan en avenidas emblemáticas de Tegucigalpa y Comayagüela, como el paseo Liquidámbar, la avenida Colón y Cervantes.
El funcionario indicó que, debido a estas actividades, podrían registrarse cierres temporales de calles, desvíos vehiculares y presencia constante de personal operativo para garantizar la seguridad de peatones y conductores.
“Reforzaremos los operativos durante toda la Semana Santa, especialmente en los puntos donde se desarrollan actos religiosos, a fin de prevenir incidentes y facilitar la circulación”, agregó.
Durante este período, también conocido como Semana Mayor, las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos, respetar la señalización vial y acatar las indicaciones de los agentes de tránsito.
Asimismo, recomendaron a quienes viajan fuera de la ciudad revisar el estado mecánico de sus vehículos y conducir con precaución.
De forma paralela, Miembros de la Policía Municipal explicaron que se desplegaron más de 200 agentes de la Policía Municipal, en distintos puntos estratégicos del Centro Histórico.
Finalmente, la AMDC indicó que coordinará acciones con otras instituciones de seguridad y socorro para brindar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad, garantizando así una Semana Santa ordenada, segura y con condiciones adecuadas tanto para los capitalinos como para los visitantes.