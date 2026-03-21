Transporte propone seguro vehicular para daños y atención médica en accidentes viales

Tegucigalpa, Honduras.– La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que avanza en el diseño de un proyecto que plantea la implementación de un seguro vehicular contra accidentes viales. Daniel Morelos, subcomisionado de la DNVT, explicó que la iniciativa surgió en respuesta al alto número de siniestros viales que se registran diariamente a nivel nacional, muchos de los cuales, dejan personas lesionadas y generan pérdidas económicas significativas todos los días. “Estamos trabajando en una política pública de seguridad vial, y dentro de sus ejes se contempla el establecimiento de un seguro obligatorio. Actualmente analizamos sus ventajas y posibles desafíos para su correcta implementación”, detalló. Según Morelos, el seguro podría cubrir tanto la atención médica de las personas afectadas en accidentes de tránsito como la compensación por daños materiales. Esta cobertura estaría orientada a proteger a las víctimas, especialmente a quienes no son responsables del siniestro, evitando que tengan que asumir los costos económicos derivados del percance.

En ese sentido, el funcionario explicó que la propuesta busca garantizar una mayor protección a conductores, peatones y terceros involucrados, además de reducir el impacto financiero que generan los accidentes de tránsito a miles de conductores. Sin embargo, aseguró que la medida no solo involucra una protección a las partes involucradas en los accidentes viales, también nace como una medida de ordenamiento vehicular en los registros de la Policía Nacional. “También se busca tener un mayor control en el parque vehicular; garantizar que los ciudadanos anden en legal sus vehículos, y obviamente que porten su licencia de conducir, ya que cualquier tipo de incumplimiento a estos requisitos, pues, el seguro no los podría cubrir”, aseguró.

Incidencias

Las autoridades de transporte señalaron que, pese a las medidas implementadas para reducir los accidentes de tránsito en la capital, las cifras continúan siendo motivo de preocupación y mantienen en alerta a los cuerpos de seguridad a nivel nacional. “En materia de vialidad se siguen registrando numerosos accidentes. Aunque existe una reducción significativa en comparación con 2025, la situación aún es delicada: el año pasado, a esta misma fecha, se contabilizaban cerca de 402 fallecidos por accidentes de tránsito, mientras que actualmente la cifra es de 382”, detallaron. En esa misma línea, datos del Sistema Estadístico en Línea (Sepol) indican que hasta marzo, Francisco Morazán y Cortés concentran la mayor cantidad de siniestros viales. Tendencia que está estrechamente vinculada a su alta densidad poblacional que albergan ambos municipios, ya que en conjunto se supera los 3.3 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) De acuerdo con los registros, entre el 1 de enero y el 20 de marzo se reportaron 1,200 accidentes en Francisco Morazán, mientras que en Cortés la cifra ascendió a 1,500; consolidándose ambos departamentos como los más afectados por la incidencia de percances viales en el país.