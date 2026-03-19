Gobierno no ha aumentado el salario mínimo en 2% al 19 de marzo de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales adjunta una imagen en la que asegura que el salario mínimo de 2026 en Honduras ya aumentó un 2%, equivalente a 266 lempiras.

El posteo incluye una infografía titulada “Evolución del salario mínimo en Honduras”, en la que se comparan los incrementos del salario mínimo durante los últimos tres gobiernos: de Juan Orlando Hernández (2018-2022), el de Xiomara Castro (2022-2026) y el actual gobierno de Nasry Asfura (2026).

Sin embargo, esta afirmación es falsa. Hasta el 19 de marzo de 2026, no se ha alcanzado un acuerdo sobre el salario mínimo en Honduras. Tras la cuarta reunión de la mesa tripartita (gobierno, empresa privada y centrales obreras) el 18 de marzo, las negociaciones continúan.

“2026 NUEVO GOBIERNO NASRY ASFURA L 13,266. AUMENTO L266 +2%”, dice literalmente en una parte del arte publicado en Facebook, que cuenta con más 115 compartidos desde el 16 de marzo de 2026.