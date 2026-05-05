La foto de JOH tomado de la mano con un hombre en EE UU fue manipulada

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una fotografía que supuestamente muestra al expresidente Juan Orlando Hernández tomado de la mano con un hombre frente a una gasolinera en Estados Unidos. Es falso. La imagen fue alterada digitalmente a partir de una fotografía original, por lo que no corresponde a un hecho real. “Con razon Anita quiere que regrese”, dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 1 de mayo.

fTras recuperar su libertad en diciembre de 2025, luego de ser indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández —conocido como JOH por las iniciales de su nombre— ha visitado playas y calles de ese país, según publicaciones difundidas en sus redes sociales.

Imagen manipulada

Una búsqueda en TikTok con palabras clave dirigió a una publicación del usuario Antony Valeriano, fechada el 1 de mayo de 2026. En la entrada aparecen dos fotografías que, según la descripción, muestran a Valeriano junto al exmandatario Juan Orlando Hernández. En la primera imagen, ambos aparecen en una tienda de conveniencia. En la segunda, tomada desde un vehículo, se observa únicamente a Hernández caminando frente al establecimiento, que también funciona como gasolinera, junto a otra persona, sin tomarse de las manos.