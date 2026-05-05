Congreso aprueba ley para que migrantes retornados traigan su patrimonio libre de impuestos

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) aprobó este martes una normativa histórica orientada a proteger el patrimonio de miles de hondureños que residen en el extranjero y deciden o se ven obligados a retornar al país. La denominada “Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias” permitirá que los connacionales introduzcan sus bienes, herramientas de trabajo y vehículos sin pagar un solo lempira en tributos aduaneros. Esta medida busca facilitar una reinserción económica digna y evitar que quienes regresan tengan que comenzar desde cero tras años de esfuerzo en el exterior.​La nueva legislación surge de la unificación de iniciativas presentadas por los diputados Sara Zavala y Antonio Rivera Callejas, dictaminada favorablemente por la Comisión de Migración.

El enfoque principal es humanitario y económico, reconociendo que el 66% de los hondureños que emigran lo hacen por causas de pobreza o violencia. Al eliminar las barreras arancelarias, el Estado hondureño pretende incentivar un retorno ordenado y seguro, garantizando que el patrimonio construido con sacrificio en países como Estados Unidos pueda ser trasladado íntegramente al territorio nacional.​"Cuando por razones de políticas migratorias buscan nuevamente regresar, puedan traer todo el menaje de sus hogares y se les pueda exonerar de impuestos tanto para el menaje de su casa como para sus herramientas de trabajo", explicó Lenin Valeriano, presidente de la Comisión de Migración. ​El beneficio de exoneración establece techos financieros claros para evitar abusos y garantizar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan. Según lo aprobado, el límite para la importación de menaje de casa (muebles y electrodomésticos) será de 150,000 dólares, mientras que para las herramientas y equipos de trabajo necesarios para emprender un oficio en Honduras, el monto exonerado asciende a los 100,000 dólares.

Esta disposición es vital para los retornados que buscan instalar sus propios talleres o negocios al volver a sus comunidades de origen.​Además del equipo profesional, la ley contempla un beneficio especial para el transporte familiar y laboral. Los beneficiarios podrán introducir un vehículo de uso particular y también vehículos que sirvan como herramienta de trabajo, bajo condiciones preferenciales que incluyen una antigüedad de hasta 10 años. "Este es un apoyo directo a la familia retornada para que tengan esa oportunidad de tener un nuevo comienzo y no solo que puedan traer el menaje de su casa, sino su equipo y vehículo", concluyó el diputado Valeriano. Este incentivo responde a las dificultades que enfrentan los migrantes, especialmente los deportados, quienes actualmente deben abandonar sus pertenencias en el extranjero debido a que los costos aduaneros en Honduras resultan "engorrosos y costosos".​"Estamos buscando que estos hondureños que regresen al país puedan traer todos sus bienes de forma gratis, sin pagar ningún tributo aduanero para que no les toque empezar de cero", señaló la diputada proyectista Sara Zavala.​Para agilizar estos procesos y evitar la burocracia tradicional, la ley ordena la creación de la Ventanilla Única de Retorno (VUR). Este mecanismo digital permitirá que los hondureños realicen sus trámites en línea, integrando en una sola plataforma a la Administración de Aduanas, la Secretaría de Finanzas, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto de la Propiedad. A través de la VUR, los usuarios podrán presentar sus declaraciones juradas de domicilio y solicitudes de exención de manera simplificada antes de su arribo al país.​La normativa no discrimina entre el tipo de retorno, abarcando tanto a quienes regresan de forma voluntaria como a aquellos que son deportados abruptamente o a quienes se les vence su estatus migratorio.