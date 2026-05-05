La imagen atribuida a una radiografía no tiene relación con la presunta fractura del diputado Jack Uriarte

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra una radiografía de la fractura que habría sufrido Jack Uriarte, diputado del Partido Nacional, durante un encuentro deportivo aficionado.

La publicación viral también utiliza una fotografía de Uriarte junto a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, durante el encuentro deportivo, a modo de supuesta prueba de la lesión.

Sin embargo, la imagen es falsa: la radiografía no corresponde a Uriarte ni tiene relación con la presunta lesión del parlamentario. La misma imagen circula en redes sociales desde hace tiempo y fue reutilizada en publicaciones que atribuyen la lesión a una barrida realizada por Zambrano.

“Tommy Zambrano se le barrió en su mismo equipo ,Doctores del Medical Center afirman que una de sus rodillas está quebrada, y se espera a que pase 10 meses incapacitado para poderse recuperar. Allí está la radiografía”, dice literalmente la descripción de una publicación de Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 4 de mayo.