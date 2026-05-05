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Hombre resulta herido tras caer del techo de la Casa de la Cultura en El Progreso

El afectado realizaba trabajos en el inmueble cuando sufrió la caída; fue trasladado de emergencia al hospital

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 15:11
Hombre resulta herido tras caer del techo de la Casa de la Cultura en El Progreso

Tras la caída, el hombre sufrió lesiones que requirieron atención inmediata por parte de los equipos de emergencia.

 Foto: Cortesía

​​​​​​El Progreso, Honduras.- Un hombre resultó herido la mañana de este martes -5 de mayo- tras caer desde la parte alta de la Casa de la Cultura ubicada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba realizando trabajos en el techo del edificio cuando ocurrió el incidente.

Tras la caída, el hombre sufrió lesiones que requirieron atención inmediata por parte de los equipos de emergencia.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras se trasladaron de forma inmediata al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Posteriormente, fue llevado de emergencia al Hospital Progreseño, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del afectado.

Tampoco se ha informado oficialmente sobre cuál es su estado de salud actual.

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El caso se mantiene bajo seguimiento mientras se determinan las circunstancias exactas del accidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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