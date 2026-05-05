Hombre resulta herido tras caer del techo de la Casa de la Cultura en El Progreso

​​​​​​El Progreso, Honduras.- Un hombre resultó herido la mañana de este martes -5 de mayo- tras caer desde la parte alta de la Casa de la Cultura ubicada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba realizando trabajos en el techo del edificio cuando ocurrió el incidente.

Tras la caída, el hombre sufrió lesiones que requirieron atención inmediata por parte de los equipos de emergencia.