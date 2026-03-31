Albañil resulta gravemente herido al caer sobre varilla en Copán

De acuerdo con informes de medios locales, el joven, quien se desempeña como albañil, se encontraba en la terraza de una cuartería realizando reparaciones cuando, de repente, perdió el equilibrio y cayó al piso.

Copán, Honduras.- Un joven de 28 años terminó en el hospital luego de que una varilla de hierro se le incrustara en el recto y le provocara un desgarre, tras un accidente laboral en el barrio El Progreso, en La Entrada, Copán.

Sobre la losa de concreto había una varilla de hierro de al menos 60 centímetros de largo, sobre la cual cayó accidentalmente.

El objeto punzante le provocó una herida profunda en la zona del glúteo y el recto. De inmediato, su familia llamó al 911, por lo que los paramédicos llegaron rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Tras recibir atención primaria, fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Occidente para una intervención especializada. Debido a la gravedad de la herida, el joven presentó una hemorragia abundante y perdió gran cantidad de sangre.

De manera preliminar, personas cercanas indicaron que habría estado trabajando bajo los efectos del alcohol, lo que habría provocado que se resbalara y cayera. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.