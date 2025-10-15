Hondureño muere en accidente mientras trabajaba en Estados Unidos

Cálix tenía programado regresar a Honduras en diciembre para reunirse con su familia, según confirmaron sus allegados.

Estados Unidos.- Un hondureño , identificado como Melvin Cálix , perdió la vida en un accidente laboral en Estados Unidos, donde se encontraba trabajando en busca de mejores oportunidades.

El accidente ocurrió cuando Cálix cayó de un edificio mientras desempeñaba sus labores, falleciendo de manera inmediata.

La noticia fue difundida a través de la página de Facebook de Aldea Malcincal, en la que se compartió una fotografía del hondureño con un chaleco reflectante sobre el asfalto.

Melvin era originario de la comunidad de Las Camoteras, en el municipio de La Unión, departamento de Lempira, en el occidente de Honduras.

Familiares y amigos expresaron su consternación por la trágica noticia, compartiendo mensajes de condolencias en redes sociales.

Se espera que el cuerpo de Cálix sea trasladado a Honduras en los próximos días para que pueda recibir cristiana sepultura junto a sus seres queridos.