Hondureño es acusado de asesinar brutalmente a su esposa y cuñado en Houston

El sospechoso fue identificado como Víctor Banegas Solórzano , de 31 años.

Houston, Estados Unidos.- Un hondureño fue arrestado en Estados Unidos tras ser señalado como el principal sospechoso del asesinato de su esposa y su cuñado, ambos de origen mexicano, en Cloverleaf, al este de Houston, Texas .

De acuerdo con el informe de la Oficina del Sheriff del Condado Harris, el crimen ocurrió la noche del 7 de octubre de 2025, en una vivienda familiar ubicada en el 620 de la calle Manor.

Las víctimas fueron identificadas como Karla Alatorre, de 36 años, y su hermano Nelson Alatorre, quienes fueron encontrados sin vida con múltiples heridas de arma blanca. La policía local describió la escena como “sumamente violenta”.

Según el reporte preliminar, Banegas Solórzano habría perdido el control y atacado primero a su esposa dentro de la vivienda. Nelson intentó intervenir, pero también fue apuñalado mortalmente. Su cuerpo fue hallado en una zanja cercana a la casa.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En redes sociales, algunos vecinos describieron al sospechoso como “fuera de sí”, e incluso afirmaron que “se le metió el demonio”.

Banegas Solórzano fue detenido el 9 de octubre por la Unidad Especial de Detenciones Violentas (VCAT) y trasladado a la cárcel del Condado Harris. Enfrenta cargos de homicidio agravado.