Arrestan a dos hondureños por desatar un tiroteo en Virginia, Estados Unidos

Los dos migrantes hondureños, menores de edad, fueron denunciados de hacer un tiroteo en plena carretera cuando se conducían en un vehículo en Virginia

  • 12 de octubre de 2025 a las 13:57
El tiroteo ocurrió en la carretera interestatal 295 con dirección al norte hacia Creighton Road en el estado de Virginia.

 Foto: captura de pantalla- 12 On Your Side

Virginia, Estados Unidos.- Dos migrantes hondureños, menores de edad, fueron arrestados por la Policía al protagonizar un tiroteo en una carretera en el estado de Virginia, Estados Unidos.

La detención de los dos jóvenes de 17 años ocurrió el pasado 5 de octubre. La Policía del condado de Hannover recibió una alerta a través de una llamada al 911 en el cual un ciudadano denunció que se estaban haciendo disparos en la carretera interestatal 295 en dirección norte, cerca de la salida de Creighton Road.

Un agente policial se percató de la presencia de un automóvil BMW plateado en la carretera mencionada, el cual coincidía con la descripción de la denuncia.

El policía comenzó a darles seguimiento y cuando los hondureños se enteraron de esto, aceleraron el paso, lo cual escaló a convertirse en una persecución policial hasta su aprehensión.

Los hondureños enfrentan acusaciones por disparar desde un vehículo, posesión de arma de fuego siendo menores de 18 años de edad, posesión de un arma de fuego por parte de un inmigrante indocumentado y manejo imprudente de un arma de fuego.

De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los jóvenes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en 2022 bajo la condición de menores no acompañados.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que ambos menores, a pesar de ser migrantes irregulares, fueron dejados en libertad por el gobierno del expresidente Joe Biden.

“El gobierno de Biden liberó a estos indocumentados en nuestro país sin previa autorización", apuntó McLaughlin.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentó órdenes de arresto contra los hondureños "para garantizar que estas amenazas a la seguridad pública no vuelvan a las carreteras de Virginia".

