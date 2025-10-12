Arrestan a dos hondureños por desatar un tiroteo en Virginia, Estados Unidos

Virginia, Estados Unidos.- Dos migrantes hondureños, menores de edad, fueron arrestados por la Policía al protagonizar un tiroteo en una carretera en el estado de Virginia, Estados Unidos. La detención de los dos jóvenes de 17 años ocurrió el pasado 5 de octubre. La Policía del condado de Hannover recibió una alerta a través de una llamada al 911 en el cual un ciudadano denunció que se estaban haciendo disparos en la carretera interestatal 295 en dirección norte, cerca de la salida de Creighton Road.

Un agente policial se percató de la presencia de un automóvil BMW plateado en la carretera mencionada, el cual coincidía con la descripción de la denuncia. El policía comenzó a darles seguimiento y cuando los hondureños se enteraron de esto, aceleraron el paso, lo cual escaló a convertirse en una persecución policial hasta su aprehensión. Los hondureños enfrentan acusaciones por disparar desde un vehículo, posesión de arma de fuego siendo menores de 18 años de edad, posesión de un arma de fuego por parte de un inmigrante indocumentado y manejo imprudente de un arma de fuego. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los jóvenes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en 2022 bajo la condición de menores no acompañados.