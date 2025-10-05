Hondureño detenido con 24 envoltorios de supuesta droga en Monterrey, México

El incidente ocurrió alrededor de las 2:25 de la madrugada, cuando una patrulla realizaba labores de vigilancia preventiva en las cercanías de la iglesia Santa María Goretti.

Monterrey, México.- Un ciudadano hondureño fue detenido en la colonia Industrial de Monterrey , en México , luego de que agentes de la Policía Municipal le encontraran 24 envoltorios con una sustancia similar a la droga cristal.

Los oficiales sorprendieron al individuo mientras realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública, frente al templo.

Al ser abordado por los agentes, el hombre, residente en la zona, mostró resistencia e intentó evadir la inspección, lo que llevó a los uniformados a realizar una revisión preventiva.

Durante el procedimiento, los policías localizaron entre sus pertenencias 24 pequeñas bolsas con una sustancia sólida de aspecto similar al cristal, una droga sintética de alto consumo en el norte de México.

El hondureño fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación legal y de realizar los análisis para confirmar el tipo de sustancia decomisada.

Según las autoridades municipales, esta captura forma parte de la estrategia de seguridad “Escudo”, implementada para reforzar la vigilancia en zonas con alta incidencia delictiva y prevenir la distribución de drogas.