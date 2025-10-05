  1. Inicio
Hondureño detenido con 24 envoltorios de supuesta droga en Monterrey, México

Un hondureño fue detenido en Monterrey tras ser sorprendido por la Policía Municipal mientras realizaba sus necesidades fisiológicas frente a una iglesia

  • 05 de octubre de 2025 a las 08:57
El hondureño fue arrestado y puesto a la disposición del Ministerio Público.

 Foto: Policía de Monterrey

Monterrey, México.- Un ciudadano hondureño fue detenido en la colonia Industrial de Monterrey, en México, luego de que agentes de la Policía Municipal le encontraran 24 envoltorios con una sustancia similar a la droga cristal.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:25 de la madrugada, cuando una patrulla realizaba labores de vigilancia preventiva en las cercanías de la iglesia Santa María Goretti.

Los oficiales sorprendieron al individuo mientras realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública, frente al templo.

Al ser abordado por los agentes, el hombre, residente en la zona, mostró resistencia e intentó evadir la inspección, lo que llevó a los uniformados a realizar una revisión preventiva.

Durante el procedimiento, los policías localizaron entre sus pertenencias 24 pequeñas bolsas con una sustancia sólida de aspecto similar al cristal, una droga sintética de alto consumo en el norte de México.

El hondureño fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación legal y de realizar los análisis para confirmar el tipo de sustancia decomisada.

Según las autoridades municipales, esta captura forma parte de la estrategia de seguridad “Escudo”, implementada para reforzar la vigilancia en zonas con alta incidencia delictiva y prevenir la distribución de drogas.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

