  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Hondureño es detenido en España por presunto abuso sexual a menor de 15 años

La Policía Nacional de España arrestó a un hondureño de 32 años acusado de abusar de una menor, compañera de colegio de su hijo, en el barrio La Trinidad de Málaga

  • 13 de octubre de 2025 a las 10:33
Hondureño es detenido en España por presunto abuso sexual a menor de 15 años

La Policía Nacional de España detuvo en Málaga a un hondureño de 32 años acusado de abusar de una menor de 15 años, compañera de colegio de su hijo.

 Foto: cortesía 101TV Málaga

Málaga, España.- Un ciudadano hondureño de 32 años fue arrestado por la Policía Nacional en el municipio de Málaga, acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años, quien estudia en el mismo colegio que su hijo.

El caso fue difundido por el medio local 101TV Málaga, de España, que reportó que la detención fue realizada por agentes del Grupo de Menores de la Policía Nacional tras recibir la denuncia de la madre de la víctima.

De acuerdo con el informe, el presunto abuso ocurrió la noche del sábado 4 de octubre en el barrio La Trinidad, cuando el hondureño siguió a la adolescente desde un parque hasta la entrada de su vivienda, en la calle Rafaela. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el sospechoso "le realizó tocamientos" a la menor en el portal del inmueble.

Arrestan a dos hondureños por desatar un tiroteo en Virginia, Estados Unidos

La víctima relató que el hombre se le acercó inicialmente en el parque, asegurando conocerla porque sus hijos asistían al mismo centro educativo, y le pidió insistentemente su número de teléfono.

La adolescente reveló lo sucedido a su madre al día siguiente, luego de volver a encontrarse con el agresor en el mismo lugar.

Las autoridades españolas mantienen al detenido bajo investigación mientras se determina su situación judicial. Por razones legales, la identidad del acusado no ha sido divulgada.

Cae hondureño en Monterrey por presunto abuso en contra de su hijastra de 4 años

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias