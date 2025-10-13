Hondureño es detenido en España por presunto abuso sexual a menor de 15 años

Málaga, España.- Un ciudadano hondureño de 32 años fue arrestado por la Policía Nacional en el municipio de Málaga, acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años, quien estudia en el mismo colegio que su hijo.

El caso fue difundido por el medio local 101TV Málaga, de España, que reportó que la detención fue realizada por agentes del Grupo de Menores de la Policía Nacional tras recibir la denuncia de la madre de la víctima.

De acuerdo con el informe, el presunto abuso ocurrió la noche del sábado 4 de octubre en el barrio La Trinidad, cuando el hondureño siguió a la adolescente desde un parque hasta la entrada de su vivienda, en la calle Rafaela. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el sospechoso "le realizó tocamientos" a la menor en el portal del inmueble.