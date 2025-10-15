  1. Inicio
A prisión envían a dominicano que apuñaló a un hondureño en su cuello en España

Un juez dictó prisión contra un dominicano miembro de los Trinitarios, el cual atacó brutalmente a puñaladas a un hondureño de 27 años en Madrid, España

En el pasado mes de marzo, el ciudadano de origen dominicano atacó brutalmente al hondureño. Según testigos, el dominicano gritaba "¡Viva por mi patria!" mientras lo apuñalaba.

Madrid, España.- Un juez español ha decretado prisión para Luis Javier M.O., de 26 años y miembro de la banda juvenil violenta Trinitarios, por apuñalar desde su patinete en el cuello a un joven hondureño de 27 años en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, al que hirió gravemente.

Según han indicado a EFE fuentes policiales, el suceso tuvo lugar el pasado 30 de marzo en torno a las nueve de la noche cuando la víctima caminaba por la Avenida de la Albufera de Madrid y fue apuñalado en el cuello por un desconocido que se dio a la fuga.

El herido, de nacionalidad hondureña, fue atendido por los sanitarios y evacuado grave al hospital 12 de Octubre.

La policía se hizo cargo de las pesquisas y, tras una exhaustiva investigación, los agentes detuvieron al autor el pasado día 10.

Para su arresto fueron claves las grabaciones de las cámaras, las declaraciones de los testigos y el propio patinete con el que circulaba el autor, un joven nacido en la República Dominicana con 19 detenciones anteriores.

Según se pudo ver en esas grabaciones, dos varones huían a la hora del suceso a bordo de patinetes eléctricos, cruzaron la Avenida de la Albufera y se introdujeron en una calle perpendicular.

Precisamente, en esas imágenes se veía a la víctima andando por la avenida vestido completamente de rojo y seguido por dos hombres en sendos patinetes.

Los testigos relataron, asimismo, que vieron cómo un hombre subía a la acera con su patinete, mientras que su compañero se quedaba en la calzada. El primero paró su vehículo y asestó dos puñaladas a un viandante, vestido de rojo.

Mientras le apuñalaba, los testigos escucharon al autor decir una frase parecida a esta: "Viva por mi patria".

Al detenido, ya en prisión, le constaban 19 arrestos anteriores por robo con violencia e intimidación, riñas tumultuarias, asociación ilícita, lesiones, amenazas, desórdenes públicos, desobediencia y resistencia a la autoridad y delitos contra la salud pública, entre otros.

¿Qué son los Trinitarios?

Los Trinitarios son una organización criminal transnacional que surgió a finales de la década de los 80 en la prisión de Rikers Island en Nueva York, Estados Unidos. Está compuesta principalmente por ciudadanos de República Dominicana y estadounidenses de ascendencia dominicana.

La pandilla que se originó como un grupo para defenderse en la cárcel, se fue expandiendo en las calles de Nueva York a medida sus integrantes recuperaban su libertad y reclutaban a nuevos miembros.

A lo largo de los años los Trinitarios se han extendido en otros países, ya que las autoridades de países como España y Reino Unido han detectado a sus integrantes.

Este grupo delictivo se dedica a la venta de drogas y asaltos. De igual forma, se caracterizan por ejercer brutal violencia contra sus víctimas, utilizando armas blancas como machetes.

Redacción web
Agencia EFE/Redacción

