Copeco intensificará revisiones al transporte por movilización masiva en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Los operativos de revisión físico mecánicos en unidades de transporte urbano serán un panorama común de cara a la llegada de la Semana Santa, informaron autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Alex Estévez, subcomisionado de la región noroccidental del país de Copeco, aseguró que los operativos se enfocarán en las unidades de transporte que durante la semana mayor transportan grandes cantidades poblacionales a diferentes puntos del territorio nacional.

"Ya estamos trabajando en la revisión físico-mecánica de las unidades de transporte que van a excursiones durante el feriado de semana santa como parte de acciones en conjunto a la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm)", explicó.

Estévez además aseguró que hasta la fecha, se realizó la revisión de más de 200 vehículos, pero explicó que durante la semana posterior a la semana Santa, los operativos podrían intensificarse en playas del mar caribe, como puerto cortés y sectores aledaños al mar atlántico.