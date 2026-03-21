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Copeco intensificará revisiones al transporte por movilización masiva en Semana Santa

Las autoridades preveen la movilización de unos tres millones de hondureños durante los días de la Semana Mayor, que inicia el próximo lunes 30 de marzo

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 13:26
Copeco intensificará revisiones al transporte por movilización masiva en Semana Santa

Copeco asegura que a pocos días de la llegada de los días conmemorativos a la Semana Santa, más de 200 vehículos fueron evaluados física y mecanicamente.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los operativos de revisión físico mecánicos en unidades de transporte urbano serán un panorama común de cara a la llegada de la Semana Santa, informaron autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Alex Estévez, subcomisionado de la región noroccidental del país de Copeco, aseguró que los operativos se enfocarán en las unidades de transporte que durante la semana mayor transportan grandes cantidades poblacionales a diferentes puntos del territorio nacional.

"Ya estamos trabajando en la revisión físico-mecánica de las unidades de transporte que van a excursiones durante el feriado de semana santa como parte de acciones en conjunto a la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm)", explicó.

Estévez además aseguró que hasta la fecha, se realizó la revisión de más de 200 vehículos, pero explicó que durante la semana posterior a la semana Santa, los operativos podrían intensificarse en playas del mar caribe, como puerto cortés y sectores aledaños al mar atlántico.

"Sabemos que algunas personas dejan todo para última hora, pensamos que la próxima semana podríamos aumentar el número de revisiones, y si es necesario, ampliar la hora y los días de revisión", apuntó.

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Las autoridades explicaron que se desplegarán en de dos mil puntos de control estratégicamente ubicados a lo largo de los principales ejes carreteros que conectan el país.

Durante los operativos, todos los socorristas tendrán como misión fundamental salvaguardar la integridad y seguridad de aproximadamente 3 millones de hondureños y visitantes que se movilizarán por todo el territorio nacional.

Sin embargo, apuntaron que los operativos surgen como una medida de mitigación contra las incidencias de accidentes de tránsito con resultados mortales, que se registran en el país.

Entre las instituciones que forman parte de Conapremm se encuentran las Fuerzas Armadas de Honduras, Cruz Roja Hondureña, Cuerpo de Bomberos de Honduras, entre otras entidades comprometidas con la atención y seguridad de la población.

Por lo que las autoridades realizaron un llamado a la población a circular con precaución, especialmente durante la Semana Santa, que históricamente marca un incremento de siniestros viales y pérdidas humanas debido a la movilización masiva de personas.

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Redacción web
Daniela Ortega

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