Ley Seca en el Distrito Central: ¿qué fechas y horarios aplica en Semana Santa?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que el Viernes Santo 3 de abril y Domingo de Resurrección 5 de abril se aplicará la Ley Seca en todo el Distrito Central, fechas conmemorativas de festividades especiales a la Semana Santa.

Mediante la ordenanza municipal se restringirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas, buscando garantizar la seguridad y el orden durante los actos religiosos de la Semana Mayor.

El Acuerdo No. 020-2026 faculta al alcalde a emitir Ordenanzas Municipales para fechas especiales, como es el caso de esta Ley Seca que aplica en 2026 para la Semana Santa.

La ordenanza municipal Ley Seca 001-2026 establece que la prohibición regirá el 3 de abril, Viernes Santo desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la mañana del sábado 4 de abril.