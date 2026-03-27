Ley Seca en el Distrito Central: ¿qué fechas y horarios aplica en Semana Santa?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que el Viernes Santo 3 de abril y Domingo de Resurrección 5 de abril se aplicará la Ley Seca en todo el Distrito Central, fechas conmemorativas de festividades especiales a la Semana Santa.
Mediante la ordenanza municipal se restringirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas, buscando garantizar la seguridad y el orden durante los actos religiosos de la Semana Mayor.
El Acuerdo No. 020-2026 faculta al alcalde a emitir Ordenanzas Municipales para fechas especiales, como es el caso de esta Ley Seca que aplica en 2026 para la Semana Santa.
La ordenanza municipal Ley Seca 001-2026 establece que la prohibición regirá el 3 de abril, Viernes Santo desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la mañana del sábado 4 de abril.
Asimismo, el Domingo de Resurrección, 5 de abril, la venta y consumo de alcohol estará prohibida desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 a.m. del lunes 6 de abril.
La medida aplica principalmente en áreas cercanas a las iglesias y sitios donde se desarrollen actividades religiosas de Semana Santa. Los bares, cantinas, billares, estancos, discotecas, clubes nocturnos y depósitos de aguardiente deberán permanecer cerrados durante toda la duración de la Ley Seca.
Los propietarios de negocios que vendan bebidas alcohólicas en las zonas afectadas deberán colocar un rótulo con la leyenda: “Prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes por motivo de Ley Seca”, establece el comunicado.
La Municipalidad, a través del Departamento Municipal de Justicia y la Policía Municipal, supervisará el cumplimiento de la normativa, apoyados por la Policía Nacional.
Quienes infrinjan la Ley Seca serán sancionados con multas que van desde L 5,000.00 hasta L 15,000.00, sin perjuicio de otras acciones legales que puedan aplicarse según corresponda.
La AMDC instó a la ciudadanía a respetar la Ley Seca, a fin de que las celebraciones religiosas transcurran en un ambiente seguro, ordenado y propicio para la reflexión y devoción.
Es de recordar que la Semana Mayor comienza el 29 de marzo y termina el 5 de abril, días especiales donde muchos aprovechan para salir a distintos lugares del país, mientras otros asisten a las iglesias como un momento de reflexión espíritual.