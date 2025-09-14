  1. Inicio
Alcaldía del Distrito Central decreta Ley Seca por desfiles patrios en Tegucigalpa

La restricción se aplicará el 15 de septiembre de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. en el bulevar Suyapa, el Estadio Nacional y sus alrededores, con sanciones por incumplimiento

  • 14 de septiembre de 2025 a las 13:23
La Alcaldía del Distrito Central decretó Ley Seca el 15 de septiembre durante los desfiles patrios en Tegucigalpa, medida que será supervisada por autoridades.

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que este 15 de septiembre se implementará la Ley Seca en Tegucigalpa con motivo de los desfiles patrios.

La medida busca mantener el orden y la seguridad durante las celebraciones en el bulevar Suyapa, donde se desarrollarán los desfiles conmemorativos por los 204 años de independencia.

La restricción estará vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde e incluye la prohibición de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas. La disposición se aplicará a lo largo del recorrido de los desfiles y en un radio de 225 metros hacia cada costado de la ruta establecida.

De igual forma, regirá dentro del Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés” y en un área circundante de 500 metros desde sus instalaciones deportivas.

El Departamento Municipal de Justicia, junto con la Policía Municipal y la Policía Nacional, estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de la medida.

La AMDC informó que supermercados, restaurantes, pulperías, cafeterías y ventas de comida deberán colocar un rótulo visible con la leyenda: “Prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes por motivo de Ley Seca”.

Asimismo, se establece que los negocios dedicados exclusivamente a la venta de alcohol deberán permanecer cerrados durante todo el tiempo que dure la ordenanza.

El incumplimiento de esta normativa será sancionado con multas que van desde 501 hasta 5,000 lempiras, sin descartar el cierre temporal del negocio infractor.

