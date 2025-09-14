Alcaldía del Distrito Central decreta Ley Seca por desfiles patrios en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que este 15 de septiembre se implementará la Ley Seca en Tegucigalpa con motivo de los desfiles patrios.

La medida busca mantener el orden y la seguridad durante las celebraciones en el bulevar Suyapa, donde se desarrollarán los desfiles conmemorativos por los 204 años de independencia.

La restricción estará vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde e incluye la prohibición de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas. La disposición se aplicará a lo largo del recorrido de los desfiles y en un radio de 225 metros hacia cada costado de la ruta establecida.

De igual forma, regirá dentro del Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés” y en un área circundante de 500 metros desde sus instalaciones deportivas.

