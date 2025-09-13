Gobierno de Honduras respalda que Palestina sea declarado como Estado

Nueva York, Estados Unidos.- La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó este viernes por amplia mayoría la "Declaración de Nueva York", destinada a reimpulsar la solución de dos Estados, israelí y palestino, pero que por primera vez excluye inequívocamente a Hamás.
El texto, presentado por Francia y Arabia Saudita, fue adoptado por 142 votos a favor, 10 en contra (incluidos Israel y su aliado clave, Estados Unidos) y 12 abstenciones.
Aunque Israel recrimina desde hace casi dos años la incapacidad de la Asamblea -y del Consejo de Seguridad de la ONU- para condenar los ataques sin precedentes de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la guerra en Gaza, la declaración condena claramente a este movimiento islamista palestino y exige que deponga las armas.
Pero el texto, que ya respaldaron en julio 17 países, incluidas varias naciones árabes, va más allá. "En el contexto de la finalización de la guerra en Gaza, Hamás debe dejar de ejercer su autoridad sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, de conformidad con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente", señala.
La Cancillería de Honduras puntualizó: "El Gobierno de Honduras expresa su decidido apoyo y se suma a la Declaración presentada por Francia y Arabia Saudita en el seno de la ONU en la cual 142 países decidieron respaldar acciones para encontrar una solución y un camino a la paz al problema del Medio Oriente, mediante el reconocimiento y la coexistencia pacífica, segura y de respeto mutuo de dos estados y pueblos: Israel y Palestina".
En redes sociales se había detallado que Honduras se abstuvo de votar, sin embargo, el vicecanciller Gerardo Torres afirmó que "Honduras votó a favor, o sea en verde".
La votación de la ONU se dio mientras la Franja de Gaza continúa bajo asedio. Los bombardeos indiscriminados de Israel han dejado más de 64 mil muertos, en su mayoría civiles, y han destruido infraestructura básica como hospitales, escuelas y sistemas de agua, además de someter a un pueblo entero a la hambruna y la falta de medicamentos, bloqueando la ayuda humanitaria