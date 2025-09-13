Al menos 66 personas han muerto en Gaza ante ataques de Israel

Según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta, la cifra abarca los registrados en los distintos hospitales de la Franja desde la medianoche hasta las 09:00 p.m hora local.

Jerusalén.- Al menos 66 personas murieron este sábado en la ciudad de Gaza por ataques israelíes , en una jornada que los gazatíes califican de especialmente intensa con bombardeos constantes por parte del Ejército israelí dentro de su plan para invadir la capital del enclave palestino.

La mayoría se registraron en el hospital Al Shifa, así como en el Bautista y en el Al Awda, situados los tres en la ciudad de Gaza, capital del enclave.

Según informó a EFE Mohammad Abu Salmia, director del Al Shifa, el mayor centro hospitalario de la ciudad de Gaza, este sábado se registraron allí al menos 35 fallecidos y 120 heridos, la mayoría de carácter grave.

"Se prevé que el número de fallecidos aumente", indicó el director del hospital, que detalló que el centro "ha alcanzado su capacidad máxima y ya no puede atender a más heridos".

"Gaza se enfrenta a una situación cada vez más grave. Los continuos bombardeos han dañado edificios, escuelas y refugios, poniendo en peligro a innumerables civiles", explicó.

Abu Salmia añadió que sufren una gran escasez de camas de hospital, medicamentos y suministros médicos esenciales, lo que pone en mayor riesgo la vida de los pacientes.

Un palestino que vive en dicha urbe y que pidió el anonimato, indicó a EFE que los bombardeos sobre la ciudad han sido especialmente intensos este sábado y en tan solo cinco minutos de conversación se escucharon tres cerca de donde se encontraba.

Desde que Israel anunció sus planes de invadir y ocupar la ciudad de Gaza, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras.

Este sábado, el Ejército israelí derribó un edificio de al menos 12 plantas, conocido como la torre Nour, tan solo una media hora después de que un portavoz militar emitiese una orden de evacuación forzosa de este inmueble y otras áreas próximas.