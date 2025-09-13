Expresidente Manuel Zelaya convoca a movilización de Libre en Trujillo, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales convocó a la militancia de Libertad y Refundación (Libre) para una movilización este 14 de septiembre en Trujillo, Colón. La convocatoria enmarca la campaña política de Rixi Moncada y Zelaya dijo que se movilizarán desde la 1 de la tarde de este domingo.

"Rixi Moncada se perfila en la opinión mayoritaria del pueblo hondureño como la próxima presidenta de la República. Su fuerte liderazgo, su trayectoria, su compromiso con la justicia, y su propuesta de apertura de la economía, son una esperanza para el pueblo y surge de su propia vida en lucha y en Resistencia", indicó. El expresidente agregó: "Convocamos al noble pueblo del departamento de Colón y a la militancia del Partido Libre a acompañarnos en la gran movilización de la victoria este domingo 14 de septiembre, a partir de la 1:00 p.m., frente al Parque Central de la histórica ciudad de Trujillo".