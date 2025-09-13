  1. Inicio
Dictan arresto domiciliario para uno de los acusados de planificar atentado contra "Mel" Zelaya

Perfecto Jesús Enamorado dejará de estar en la cárcel de Támara luego de que se le dictara arresto domiciliario. El resto de acusados siguen en prisión

  • 13 de septiembre de 2025 a las 16:25
Dictan arresto domiciliario para uno de los acusados de planificar atentado contra Mel Zelaya

Perfecto Jesús Enamorado junto a otros tres ciudadanos son acusados de presuntamente planificar un asesinato contra el asesor presidencial y expresidente Manuel "Mel" Zelaya Rosales.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó arresto domiciliario para Perfecto Jesús Enamorado, uno de los cuatro hombres acusados de presuntamente planificar un atentado para asesinar al expresidente Manuel "Mel" Zelaya.

En la audiencia de revisión de medidas, Enamorado fue beneficiado con esta medida cautelar en lugar de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara, la cual fue dictada el pasado 20 de agosto.

“El juzgado le reconoció su derecho a estar en su casa, al cuidado de sus hijas, nietas y esposa, porque hasta el momento se presume inocente”, declaró Carlos Midence, apoderado legal de Enamorado.

Además, señaló que el cambio de medidas debería efectuarse en los próximos días, pero podría retrasarse por los días feriados.

En cuanto a los otros imputados, Arcadio Corrales, Gerardo Enrique Galeano y Antonio Kattán seguirán guardando prisión en el centro carcelario de Támara, situado en el valle de Amarateca, Francisco Morazán.

La audiencia preliminar para Perfecto Enamorado, Arcadio Corrales y Antonio Kattán se desarrollará el próximo miércoles 17 de septiembre, mientras que la de Gerardo Galeano se agendó para el 7 de octubre.

Los cuatro ciudadanos son acusados por los delitos de actos preparatorios punibles y asociación terrorista en perjuicio del orden público.

Enamorado, Corrales y Kattán fueron capturados el pasado 14 de agosto en diferentes lugares del territorio hondureño, luego de que el fiscal general Johel Zelaya afirmara que el Ministerio Público tiene información sobre el plan para matar a "Mel".

Semanas, después, el pasado 1 de septiembre fue arrestado Gerardo Enrique Galeano, quien figuró como precandidato a diputado suplente por el Partido Nacional bajo el movimiento "Avanza" encabezado por la ex primer dama Ana García de Hernández.

Segun la Fiscalía Especial para el Combate al Crimen Organizado (Fescco), Galeano preparaba actos para atentar contra Zelaya en San Pedro Sula durante las movilizaciones del partido Libertad y Refundación (Libre) realizadas el pasado 30 de agosto.

Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

