Dictan arresto domiciliario para uno de los acusados de planificar atentado contra "Mel" Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó arresto domiciliario para Perfecto Jesús Enamorado, uno de los cuatro hombres acusados de presuntamente planificar un atentado para asesinar al expresidente Manuel "Mel" Zelaya. En la audiencia de revisión de medidas, Enamorado fue beneficiado con esta medida cautelar en lugar de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara, la cual fue dictada el pasado 20 de agosto.

“El juzgado le reconoció su derecho a estar en su casa, al cuidado de sus hijas, nietas y esposa, porque hasta el momento se presume inocente”, declaró Carlos Midence, apoderado legal de Enamorado. Además, señaló que el cambio de medidas debería efectuarse en los próximos días, pero podría retrasarse por los días feriados. En cuanto a los otros imputados, Arcadio Corrales, Gerardo Enrique Galeano y Antonio Kattán seguirán guardando prisión en el centro carcelario de Támara, situado en el valle de Amarateca, Francisco Morazán. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La audiencia preliminar para Perfecto Enamorado, Arcadio Corrales y Antonio Kattán se desarrollará el próximo miércoles 17 de septiembre, mientras que la de Gerardo Galeano se agendó para el 7 de octubre.