Buscó ser diputado: Él es el cuarto detenido por supuestamente querer atentar contra "Mel" Zelaya

¿Quién es Gerardo Galeano, el cuarto detenido por supuestamente querer atentar con la vida de Manuel Zelaya Rosales? Este ciudadano es empresario y fue candidato a diputado suplente con el Partido Nacional.
La noche del 1 de septiembre, el Ministerio Público (MP) informó sobre la captura de Gerardo Enrique Galeano Hernández, a quien se le supone responsable del delito de actos preparatorios punibles para cometer asociación terrorista.
"A través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó requerimiento fiscal y, con el apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutó la captura de Gerardo Enrique Galeano Hernández, por suponerlo responsable del delito de actos preparatorios punibles para cometer asociación terrorista", indicó el MP.
"De acuerdo con las investigaciones, Gerardo Enrique Galeano Hernández, de viva voz a través de audios junto Antonio David Kattan Rivera (quien se encuentra con prisión preventiva) incitaban a parar el país y planificaba actos preparatorios para atentar contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales", precisa el comunicado del MP.
"...con el objeto de hacer caer al actual gobierno y, como consecuencia de dichas acciones, generar caos que afectara el desarrollo de las elecciones generales de 2025, quebrantar el orden constitucional y poner en grave riesgo la paz y la democracia del país", añadieron.
En las elecciones internas, Galeano fue precandidato a diputado suplente en fórmula con Jeanmy Machigua en la casilla 23 por el movimiento Avanza, que encabezaba Ana García de Hernández.
Él es comerciante y administrador de empresas, originario de la ciudad de San Pedro Sula en el departamento de Cortés.
Galeano tiene 54 años y reside en la colonia Campisa de San Pedro Sula. Según el Ministerio Público, junto a otras personas, planeaba ejecutar asesinatos contra altos funcionarios durante la realización de la marcha de Libre en San Pedro Sula el sábado 30 de septiembre.
La orden de captura fue emitida el 29 de agosto de 2025 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción bajo el expediente 0801-2025-375.
"Por su parte, los ciudadanos Perfecto Jesús Enamorado Paz y Arcadio Corrales Estrada también formaban parte de esta trama, ya que mediante mensajes de texto manifestaban que dichas acciones ilícitas debían llevarse a cabo. Incluso señalaron que se infiltrarían en manifestaciones del partido de gobierno con la intención de asesinar a unos cinco simpatizantes y exhibieron armas de fuego que pondrían a disposición para ejecutar los hechos ilícitos", puntualizó el MP en un comunicado.