Buscó ser diputado: Él es el cuarto detenido por supuestamente querer atentar contra "Mel" Zelaya

"Por su parte, los ciudadanos Perfecto Jesús Enamorado Paz y Arcadio Corrales Estrada también formaban parte de esta trama, ya que mediante mensajes de texto manifestaban que dichas acciones ilícitas debían llevarse a cabo. Incluso señalaron que se infiltrarían en manifestaciones del partido de gobierno con la intención de asesinar a unos cinco simpatizantes y exhibieron armas de fuego que pondrían a disposición para ejecutar los hechos ilícitos", puntualizó el MP en un comunicado.