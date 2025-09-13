  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras

Estudiantes de distintos centros educativos desfilaron en Tegucigalpa con música, bailes y vestuarios alusivos a los colores nacionales

  • 13 de septiembre de 2025 a las 13:21
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
1 de 13

Las calles de Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras se llenaron de color y música en los desfiles en los que niños de diferentes centros educativos rindieron homenaje a la patria.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
2 de 13

Al compás de bandas de guerra, los estudiantes marcharon con entusiasmo, mostrando disciplina y respeto a los símbolos nacionales durante el recorrido.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
3 de 13

Los ritmos de punta y cumbia se mezclaron con presentaciones folclóricas que reflejaron la riqueza cultural hondureña, enmarcando la jornada cívica. Esta imagen fue tomada en San Pedro Sula, en la zona norte del país.

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
4 de 13

Con pasos firmes y coreografías coordinadas, los niños transmitieron alegría al público que aplaudió cada una de las presentaciones en las avenidas principales.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
5 de 13

En la zona atlántica de Honduras, específicamente en la ciudad de La Ceiba, estos pequeños resaltaron por llevar trajes típicos y por representar los 18 departamentos que conforman al país.

Foto: Esaú Ocampo| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
6 de 13

Los cuadros de pomponeras en todo el país brillaron con sus coordinados pasos y su espíritu alegre.

 Foto: Esaú Ocampo| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
7 de 13

Niños y niñas cumplieron también su sueño de pertenecer a las bandas de su institución y entonar canciones que evocan el fervor patrio.

Foto: Esaú Ocampo| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
8 de 13

Los vestuarios alusivos a los colores patrios resaltaron en cada grupo, con atuendos que recordaron la identidad nacional y la importancia de mantener las tradiciones.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
9 de 13

Las bandas de guerra hicieron retumbar sus tambores, mientras liras y redoblantes acompañaban los pasos de los estudiantes que mostraron dedicación en cada ejecución.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
10 de 13

El folclore y la gimnasia también tuvieron un espacio protagónico, con danzas que combinaron música y agilidad, en sus representaciones.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
11 de 13

Los espectadores destacaron la energía y disciplina de los niños, quienes lograron transmitir orgullo y amor por Honduras con cada cuadro presentado.

 Foto: Yeny Sarmiento| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
12 de 13

Los niños de diferentes edades, desde los más pequeños hasta los mayores, se prepararon con anticipación en arduos ensayos en sus centros educativos para participar en los desfiles.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras
13 de 13

Con semanas de ensayos, disciplina y entusiasmo, los estudiantes afinaron cada detalle de sus coreografías, música y presentaciones para rendir un homenaje especial a la patria.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
Cargar más fotos