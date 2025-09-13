Centros educativos celebraron independencia con música y baile en los desfiles por toda Honduras

Las calles de Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras se llenaron de color y música en los desfiles en los que niños de diferentes centros educativos rindieron homenaje a la patria.
Al compás de bandas de guerra, los estudiantes marcharon con entusiasmo, mostrando disciplina y respeto a los símbolos nacionales durante el recorrido.
Los ritmos de punta y cumbia se mezclaron con presentaciones folclóricas que reflejaron la riqueza cultural hondureña, enmarcando la jornada cívica. Esta imagen fue tomada en San Pedro Sula, en la zona norte del país.
Con pasos firmes y coreografías coordinadas, los niños transmitieron alegría al público que aplaudió cada una de las presentaciones en las avenidas principales.
En la zona atlántica de Honduras, específicamente en la ciudad de La Ceiba, estos pequeños resaltaron por llevar trajes típicos y por representar los 18 departamentos que conforman al país.
Los cuadros de pomponeras en todo el país brillaron con sus coordinados pasos y su espíritu alegre.
Niños y niñas cumplieron también su sueño de pertenecer a las bandas de su institución y entonar canciones que evocan el fervor patrio.
Los vestuarios alusivos a los colores patrios resaltaron en cada grupo, con atuendos que recordaron la identidad nacional y la importancia de mantener las tradiciones.
Las bandas de guerra hicieron retumbar sus tambores, mientras liras y redoblantes acompañaban los pasos de los estudiantes que mostraron dedicación en cada ejecución.
El folclore y la gimnasia también tuvieron un espacio protagónico, con danzas que combinaron música y agilidad, en sus representaciones.
Los espectadores destacaron la energía y disciplina de los niños, quienes lograron transmitir orgullo y amor por Honduras con cada cuadro presentado.
Los niños de diferentes edades, desde los más pequeños hasta los mayores, se prepararon con anticipación en arduos ensayos en sus centros educativos para participar en los desfiles.
Con semanas de ensayos, disciplina y entusiasmo, los estudiantes afinaron cada detalle de sus coreografías, música y presentaciones para rendir un homenaje especial a la patria.