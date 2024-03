Ponen fecha para la Ley Seca durante la Semana Santa en el Distrito Central

La ordenanza municipal establece que desde las 6:00 AM del Viernes Santo hasta las 6:00 AM del Sábado de Gloria, así como desde las 6:00 AM del Domingo de Resurrección hasta las 6:00 AM del lunes siguiente, queda prohibido el consumo, venta y distribución de bebidas alcohólicas en áreas públicas cercanas a las iglesias.

Esta restricción incluye el cierre de bares, estancos, expendios y depósitos de aguardiente ubicados en las zonas especificadas.

Además, se exige a los propietarios o arrendadores de establecimientos que vendan bebidas alcohólicas que coloquen un rótulo informativo sobre la Ley Seca, especificando los horarios y días de prohibición.