¿Cuándo comenzaron a exhibirse las tradicionales alfombras en la avenida Cervantes de Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras- La tradición de las alfombras de Semana Santa en Tegucigalpa es una manifestación de fe y turismo religioso que transforma la avenida Miguel de Cervantes en un lienzo efímero de color y simbolismo.

Artistas, autoridades y voluntarios participan cada año en la elaboración de diseños que representan escenas bíblicas, motivos culturales hondureños y símbolos de la capital.

Según esta referencia, los inicios de esta expresión en Tegucigalpa se remontan a la década de 1950, cuando grupos de vecinos comenzaron a elaborar alfombras de aserrín, flores y pigmentos naturales para acompañar el recorrido de las procesiones.

“Esto de las alfombras en Tegucigalpa se viene dando desde el año 1950 para acá, porque antes había la procesión del santo entierro y se hacían estaciones en diferentes casas de familia, pero no se utilizaban las alfombras”, recuerda Nahúm Valladares.

El historiador añadió que la práctica se inspiró en otras regiones del país: "Las alfombras se toman de una tradición que empezó en Gracias, Lempira, y después en Comayagua. Aquí en Tegucigalpa se trató de hacer lo mismo y ahora es parte de la tradición para los Viernes Santo".

Con el paso de los años, la avenida Miguel de Cervantes se consolidó como el epicentro de esta tradición religiosa, atrayendo a feligreses, familias y turistas que buscan vivir la Semana Santa desde la experiencia visual y espiritual de las alfombras.