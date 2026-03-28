¿Cuándo comenzaron a exhibirse las tradicionales alfombras en la avenida Cervantes de Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras- La tradición de las alfombras de Semana Santa en Tegucigalpa es una manifestación de fe y turismo religioso que transforma la avenida Miguel de Cervantes en un lienzo efímero de color y simbolismo.
Artistas, autoridades y voluntarios participan cada año en la elaboración de diseños que representan escenas bíblicas, motivos culturales hondureños y símbolos de la capital.
Según esta referencia, los inicios de esta expresión en Tegucigalpa se remontan a la década de 1950, cuando grupos de vecinos comenzaron a elaborar alfombras de aserrín, flores y pigmentos naturales para acompañar el recorrido de las procesiones.
“Esto de las alfombras en Tegucigalpa se viene dando desde el año 1950 para acá, porque antes había la procesión del santo entierro y se hacían estaciones en diferentes casas de familia, pero no se utilizaban las alfombras”, recuerda Nahúm Valladares.
El historiador añadió que la práctica se inspiró en otras regiones del país: "Las alfombras se toman de una tradición que empezó en Gracias, Lempira, y después en Comayagua. Aquí en Tegucigalpa se trató de hacer lo mismo y ahora es parte de la tradición para los Viernes Santo".
Con el paso de los años, la avenida Miguel de Cervantes se consolidó como el epicentro de esta tradición religiosa, atrayendo a feligreses, familias y turistas que buscan vivir la Semana Santa desde la experiencia visual y espiritual de las alfombras.
Para 2009, los tramos cubiertos por las alfombras alcanzaron hasta 580 metros, con cientos de personas colaborando en su elaboración, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de comunidad en la capital hondureña.
Posteriormente, las alfombras se extendieron hasta 600 metros, convirtiéndose en un espectáculo que destacaba no solo por su tamaño, sino por la riqueza de detalles, colores y creatividad de cada diseño.
Cada año, los diseños incorporan escenas del Evangelio, símbolos patrimoniales y elementos de la naturaleza, lo que refleja cómo esta tradición se adapta a las nuevas generaciones y mantiene viva la historia de Tegucigalpa.
Entre 2023 y 2025, las obras de rehabilitación y pavimentación de la avenida histórica obligaron a trasladar temporalmente la elaboración de alfombras a otras calles como Paseo Liquidámbar y Avenida Cristóbal Colón, interrumpiendo la continuidad histórica.
A pesar de los cambios temporales, los artistas aprovecharon los nuevos espacios para seguir mostrando su creatividad y mantener viva la fe que acompaña cada procesión de Semana Santa.
Para 2026, la tradición regresó a su lugar histórico: la Alcaldía del Distrito Central confirmó que la avenida Cervantes volverá a lucir las alfombras, reafirmando su papel como símbolo cultural y religioso de Tegucigalpa.
“Esperamos que esta Semana Santa sea llena de bendiciones para el pueblo hondureño y que podamos superar todos aquellos grandes problemas que tenemos para que tengamos un país en paz y tranquilidad”, expresó Valladares.
El proceso de elaboración inicia este sábado 28 de marzo, con jornadas que reúnen a artistas y voluntarios, quienes dedican varias horas a preparar cada trazo de color, cada motivo y cada figura sobre la calle.
Los visitantes pueden la destreza artística y la riqueza cultural y espiritual que estas alfombras representan, consolidándose como un atractivo turístico y religioso de primer orden en la capital.
La tradición de las alfombras en la avenida Cervantes se mantiene viva gracias al esfuerzo colectivo de artistas, religiosos, quienes año con año renuevan un patrimonio intangible que forma parte de la memoria histórica de Tegucigalpa.