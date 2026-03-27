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Historiador Nahúm Valladares explica la tradición de los ramos de olivo

El historiador Nahúm Valladares explicó el significado de los ramitos de olivo que cada año se venden en la Catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa. Los ramos provienen de diferentes regiones del país y son bendecidos para ser utilizados durante la procesión que se realizará el 29 de marzo, marcando el inicio de las actividades religiosas de Semana Santa.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 12:11
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