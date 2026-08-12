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Marco Midence se presenta en la Corte Suprema para respaldar a JOH

Marco Midence llega a la Corte Suprema de Justicia para respaldar a Juan Orlando Hernández durante la audiencia inicial y exige que se respete su derecho a la presunción de inocencia.

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 09:23
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