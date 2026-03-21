Turismo religioso en Honduras: rutas para vivir la Semana Santa

Durante la Semana Santa, Honduras se convierte en un escenario de devoción e identidad cultural. Este 2026, tampoco será la excepción, pues cada año el turismo religioso se renueva con la festividad que conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Quieres saber qué rutas estarán impregnadas de historia y espiritualidad? A continuación algunas de las rutas que puedes visitar.
La ciudad de Comayagua se ratifica como la Capital de la Fe, alcanzando fama internacional gracias a la elaboración de sus emblemáticas alfombras de aserrín multicolor.
El Viernes Santo, sus calles coloniales se visten de arte efímero para el paso de las procesiones, ofreciendo un espectáculo visual que combina la herencia religiosa con el talento de sus artesanos.
En el corazón del país, el casco histórico de Tegucigalpa se convierte en el epicentro de las tradiciones capitalinas.
Además de disfrutar de las hermosas alfombras de aserrín, miles de feligreses se reúnen para participar en la solemne procesión del silencio y en las impactantes escenificaciones del Vía Crucis, manteniendo vivas las costumbres que han definido a la ciudad por generaciones.
Para quienes buscan una conexión más cercana con la historia, la "Ruta del Viento" en Francisco Morazán ofrece un recorrido por Santa Ana, Ojojona y San Buenaventura.
Estos pueblos históricos se caracterizan por una fuerte devoción popular, donde las procesiones tradicionales se desarrollan en un ambiente de solemnidad y respeto.
La Ruta de la Fe y Tradición en Siguatepeque presenta una alternativa que equilibra la espiritualidad con la naturaleza. Los visitantes pueden disfrutar de la exhibición de altares religiosos y una variada gastronomía de temporada.
El encanto de los pueblos coloniales como Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas y San Juancito ofrece una experiencia de turismo cultural y religioso más serena. Estos destinos son ideales para quienes prefieren contemplar las tradiciones en un entorno tranquilo, rodeado de arquitectura antigua y paisajes montañosos.
La experiencia de la Semana Mayor no estaría completa sin la gastronomía de temporada, un pilar fundamental de la identidad hondureña.
Durante estos días, es tradicional degustar platillos típicos como los tamales, las torrejas, ciruelas y mango en miel, el pescado seco y diversos dulces artesanales que deleitan el paladar de los visitantes locales y extranjeros.
El calendario litúrgico inicia formalmente el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y la bendición de las palmas, marcando el inicio de una semana de reflexión. Aunque las actividades alcanzan su punto máximo el Jueves y Viernes Santo, días en los que se recrean con fervor los momentos más significativos de la vida de Cristo.
Honduras ofrece así un abanico de posibilidades para el emprendimiento turístico basado en la fe, donde cada destino aporta un matiz diferente a la conmemoración.
La Semana Santa 2026 es una invitación abierta a explorar el patrimonio nacional, disfrutar de la cocina local y ser parte de las tradiciones que mantienen viva la llama de la creencia para quienes profesan la fe católica.