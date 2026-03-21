Turismo religioso en Honduras: rutas para vivir la Semana Santa

Durante la Semana Santa, Honduras se convierte en un escenario de devoción e identidad cultural. Este 2026, tampoco será la excepción, pues cada año el turismo religioso se renueva con la festividad que conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Quieres saber qué rutas estarán impregnadas de historia y espiritualidad? A continuación algunas de las rutas que puedes visitar.