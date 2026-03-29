Video de un supuesto cocodrilo en playas de Tela no es actual: circula desde 2023

Tegucigalpa, Honduras.- Un video viral en redes sociales muestra el supuesto avistamiento de un cocodrilo en el mar, en la playa de Tela, Atlántida, cerca del muelle. Sin embargo, el contenido no es actual. Registros en internet evidencian que el clip circula desde 2023, por lo que no corresponde a un hecho ocurrido en 2026, en el contexto de la Semana Santa. “#ATENCION Avistan Cocodrilo en la Playa de Tela , cerca del muelle”, dice textualmente la publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 28 de marzo de 2026.



La Semana Santa es una celebración cristiana que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En Honduras también se convierte en una de las temporadas de mayor movilidad interna y actividad turística. Este año se celebra del 29 de marzo al 5 de abril. Según estimaciones de la Secretaría de Turismo, alrededor de 2.5 millones de personas se desplazarán por el país durante estas fechas. Este movimiento dinamiza la economía local en distintos destinos, mientras el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) impulsa el turismo interno y prevé la generación de hasta 30,000 empleos temporales en 2026. Entre los destinos promovidos destacan La Ceiba, Tela y Trujillo, según indicó el ministro Andrés Ehrler a un medio local.

Video antiguo

Una búsqueda en Google con la frase “cocodrilo en las playas de Tela” permitió identificar el contexto original del video. Los resultados conducen a publicaciones difundidas el 14 de enero de 2023 por medios de comunicación locales. Por ejemplo, el medio Radio América publicó ese día el clip con la descripción: “Ciudadanos captan en vídeo a un cocodrilo cerca del muelle en la playa de Tela, Atlántida”.

Otros medios confiables también compartieron el material y coinciden en que se trata de un hecho ocurrido en 2023 en las playas de Tela ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ).