Es falsa la supuesta “licencia felina” atribuida a Antonio Rivera Callejas

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el diputado nacionalista Antonio “Toño” Rivera supuestamente propuso una ley de “licencia felina”, que implicaría el pago anual de 500 lempiras por mascota.

Sin embargo, la información es falsa. EH Verifica comprobó que el Congreso Nacional no ha publicado en sus cuentas oficiales ninguna iniciativa relacionada con una licencia para gatos atribuida a Rivera.

Además, el propio diputado desmintió el contenido en sus redes sociales.

“Diputado Toño Rivera, quiere que los gatos domésticos tengan registro y pago de licencia felina”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida más de 100 veces desde el 26 de marzo de 2026.

La publicación también señala que, en caso de no registrar a los felinos, se aplicarían multas de 5,000 lempiras.