El Congreso no busca prohibir el noviazgo entre menores de edad

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el Congreso Nacional propone prohibir los noviazgos entre menores de edad y sancionar a los padres de los adolescentes con hasta seis meses de cárcel. Sin embargo, la información es falsa. No existe ningún proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional que busque restringir las relaciones amorosas entre personas menores de 18 años ni imponer sanciones de cárcel a sus padres. “Congreso Nacional propone prohibir noviazgo entre menores de edad y sancionar a los padres con cárcel. El Congreso Nacional discute una iniciativa de ley que prohibiría el noviazgo entre personas menores de 18 años, estableciendo penas de hasta 6 meses de prisión para los padres de ambos menores en caso de incumplimiento”, dice literalmente el texto del arte gráfico publicado en Facebook, compartido decenas de veces desde el 9 de febrero.

El 25 de enero de 2026 marcó la instalación formal de la primera legislatura del Congreso Nacional para el período 2026-2030, tras la elección de la Junta Directiva en propiedad, encabezada por Tomás Zambrano como presidente del Legislativo. Desde entonces, los diputados han presentado diversas iniciativas de ley con propuestas centradas en la reactivación económica, la generación de empleo, la venta del avión presidencial y medidas vinculadas a la salud pública y al abastecimiento de medicinas, entre otras. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Congreso Nacional + prohibición + noviazgo + menores de edad" no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden la supuesta medida. Además, una pesquisa en las cuentas oficiales del Congreso Nacional en Facebook y X , en las que se publican las iniciativas de ley presentadas por diputados, no encontró ningún registro sobre un proyecto que contemple sanciones contra padres de menores por mantener una relación sentimental. EH Verifica realizó una búsqueda inversa del arte gráfico que contiene la supuesta información y detectó que ha sido publicado únicamente en perfiles dudosos que no citan fuentes oficiales. La página de Facebook NTC Humor, que difundió desinformación, fue identificada por EH Verifica como un pseudomedio: un sitio que imita la apariencia de medios de comunicación legítimos, aunque está clasificado en la plataforma como “creador digital”.

Sobre la imagen

El contenido viral incluye dos imágenes, una de ellas aparentemente muestra a congresistas en sesión legislativa. EH Verifica realizó un análisis visual y constató que los rostros visibles no coinciden con los diputados electos para el período 2026-2030, así como la inconsistencia del logo del escudo nacional al del aspecto original. Además, al analizar la fotografía con la herramienta Hive Moderation, especializada en detección de contenido de IA, arrojó un 73.3% de probabilidad de que haya sido creada artificialmente.