Tomás Zambrano no afirmó que aumento a combustibles pague planilla legislativa

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales supuestamente asegura que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el incremento en los precios de los combustibles será destinado al pago de los diputados. Sin embargo, la información es falsa. No existe registro público ni publicaciones en las cuentas oficiales del Congreso Nacional ni de Tomás Zambrano que respalden la supuesta declaración atribuida al funcionario. "Queda Autorizado el nuevo AUMENTO de precio para el COMBUSTIBLE el Pueblo tiene que entender que los Diputados ocupa su Planilla de Pago $", dice textualmente el texto sobrepuesto en la fotografía de Zambrano en Facebook, compartida desde el 27 de marzo de 2026.

El reciente incremento en los precios de los combustibles está relacionado con factores internacionales, particularmente el conflicto en Medio Oriente, que ha generado tensiones en el suministro global de petróleo. Estas tensiones afectan rutas estratégicas como el cierre del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético. Por tercera semana consecutiva, la Secretaría de Energía confirmó una nueva escalada en el precio de los combustibles. Para este lunes 30 de marzo, los incrementos en la capital serán de 6.80 lempiras para la gasolina súper, 5.72 para la regular y 9.83 lempiras para el diésel. Para mitigar el impacto, el gobierno implementó un subsidio temporal mediante el cual absorbe el 50% de los incrementos, que equivale a unos 160 millones de lempiras semanales.

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