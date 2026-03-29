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Real España vs Marathón EN VIVO: Hora y dónde ver clásico sampedrano en Estados Unidos

El Real España de Jeaustin Campos y el Marathón de Pablo Lavallén se enfrentan en suelo estadounidense en un partido amistoso

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 14:10
Real España vs Marathón EN VIVO: Hora y dónde ver clásico sampedrano en Estados Unidos

Aficionados del Real España se hacen presentes para este clásico en los Estados Unidos

 Foto: Mauricio Ayala

New Orleans, Estados Unidos.- El clásico sampedrano entre Real España y Marathón cruza fronteras y este domingo 29 de marzo, el Tad Gormley Stadium.

El partido está programado para que se enfrenten a partir de las 3:00 pm (Hora catracha), en un evento organizado por la New Orleans Cup.

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El choque, que despierta gran expectativa entre la comunidad hondureña en Estados Unidos, se disputará sin la presencia de jugadores convocados a la Selección Nacional de Honduras, lo que obligará a ambos técnicos a mover sus piezas y dar oportunidad a otros elementos del plantel.

En el banquillo, el costarricense Jeaustin Campos comanda a la “Máquina”, mientras que el argentino Pablo Lavallén lidera al “Monstruo Verde”, en un enfrentamiento que también promete ser interesante desde lo táctico.

Más allá de ser un partido amistoso, el clásico sampedrano mantiene su esencia competitiva, con dos equipos que buscarán imponer condiciones y regalar un buen espectáculo en suelo estadounidense.

Hora y dónde ver partido de Real España ante Marathón en Estados Unidos

Hora: 3:00 PM
Ver: New Orleans Cup

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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