Real España vs Marathón EN VIVO: Hora y dónde ver clásico sampedrano en Estados Unidos

El partido está programado para que se enfrenten a partir de las 3:00 pm (Hora catracha), en un evento organizado por la New Orleans Cup.

New Orleans, Estados Unidos .- El clásico sampedrano entre Real España y Marathón cruza fronteras y este domingo 29 de marzo, el Tad Gormley Stadium.

El choque, que despierta gran expectativa entre la comunidad hondureña en Estados Unidos, se disputará sin la presencia de jugadores convocados a la Selección Nacional de Honduras, lo que obligará a ambos técnicos a mover sus piezas y dar oportunidad a otros elementos del plantel.

En el banquillo, el costarricense Jeaustin Campos comanda a la “Máquina”, mientras que el argentino Pablo Lavallén lidera al “Monstruo Verde”, en un enfrentamiento que también promete ser interesante desde lo táctico.

Más allá de ser un partido amistoso, el clásico sampedrano mantiene su esencia competitiva, con dos equipos que buscarán imponer condiciones y regalar un buen espectáculo en suelo estadounidense.