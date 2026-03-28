Equipos de Honduras viajan a EEUU para amistosos; hora y dónde serán los partidos

La Lima, Honduras.- Los cuatro grandes del fútbol hondureño, Olimpia, Motagua, Real España y Marathón salieron hacia New Orleans ya que están invitados a disputar los derbis en las tierras del Tío Sam. Únicamente los azules emprendió su vuelo desde Comayagua.

Y es que la afición catracha radicada en esa zona de los Estados Unidos vivirá una auténtica fiesta catracha este domingo 29 de marzo, ya que el Tad Gormley Stadium, es el escenario que se vestirá nuevamente de gala para albergar a miles de aficionados.

La cartelera promete emociones de principio a fin, comenzando a las 4:00 de la tarde con el clásico sampedrano entre Marathón y Real España, quienes tendrán varias bajas por diferentes razones. La máquina no contará con su goleador Eddie Hernández, tampoco con sus lesionados Nixon Cruz, Dixon Ramírez y Antony Garcia.

Por su parte el monstruo verde viajó también diezmado ya que Carlos Pérez, Brayan Moya, Henry Figueroa, Kenny Bodden y Jonathan Bueso no hicieron el viaje a New Orleans.