Equipos de Honduras viajan a EEUU para amistosos; hora y dónde serán los partidos

La Lima, Honduras.- Los cuatro grandes del fútbol hondureño, Olimpia, Motagua, Real España y Marathón salieron hacia New Orleans ya que están invitados a disputar los derbis en las tierras del Tío Sam. Únicamente los azules emprendió su vuelo desde Comayagua.
Y es que la afición catracha radicada en esa zona de los Estados Unidos vivirá una auténtica fiesta catracha este domingo 29 de marzo, ya que el Tad Gormley Stadium, es el escenario que se vestirá nuevamente de gala para albergar a miles de aficionados.
La cartelera promete emociones de principio a fin, comenzando a las 4:00 de la tarde con el clásico sampedrano entre Marathón y Real España, quienes tendrán varias bajas por diferentes razones. La máquina no contará con su goleador Eddie Hernández, tampoco con sus lesionados Nixon Cruz, Dixon Ramírez y Antony Garcia.
Por su parte el monstruo verde viajó también diezmado ya que Carlos Pérez, Brayan Moya, Henry Figueroa, Kenny Bodden y Jonathan Bueso no hicieron el viaje a New Orleans.
Más tarde, a las 7:00 de la noche, será el turno del clásico capitalino entre Olimpia y Motagua, considerado uno de los partidos más pasionales del país y cuyo clásico se reeditará en esta ciudad norteamericana, donde ya han chocado.
Eduardo Espinel y el Olimpia no tendrán la presencia de toda su artillería ya que Yustin Arboleda y Jerry Bengtson no hicieron el viaje, aunado a la convocatoria de Benguché a la selección nacional, como la de los demás compañeros; Edrick Menjívar, Kevin Güity, Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez.
El detalle de disputar estos amistosos sin la presencia de futbolistas convocados a la Selección Nacional debido a su compromiso del 31 de marzo ante Perú en España, obligará a los entrenadores a recurrir a variantes en sus alineaciones. Esta situación abre la puerta para que jóvenes talentos y jugadores con menos minutos asuman protagonismo en un escenario internacional.
LOS BOLETOS
La organización del evento ha puesto boletos en preventa, quienes tienen un costo de 45 dólares, mientras que en taquilla el precio asciende a 55 dólares.
Se espera una notable asistencia en el recinto, tomando en cuenta la gran cantidad de hondureños que residen en New Orleans y sus alrededores y que verán en esta jornada una oportunidad única para disfrutar de dos clásicos en un mismo día.