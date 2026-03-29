Hombre es asesinado a tiros tras una discusión en Campamento, Olancho

Olancho, Honduras.- Un hecho violento dejó un saldo de una persona muerta y dos heridas la noche del sábado -28 de marzo-en el municipio de Campamento, departamento de Olancho.

La víctima mortal fue identificada como Marvin David Lazo Gonzales, de 38 años, originario de la comunidad de Los Cortes, en la jurisdicción del mismo municipio.

De acuerdo con versiones preliminares, Lazo Gonzales fue atacado a disparos tras una discusión que se generó con varias personas que presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol.