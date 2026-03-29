Hombre es asesinado a tiros tras una discusión en Campamento, Olancho

Olancho, Honduras.- Un hecho violento dejó un saldo de una persona muerta y dos heridas la noche del sábado -28 de marzo-en el municipio de Campamento, departamento de Olancho.
La víctima mortal fue identificada como Marvin David Lazo Gonzales, de 38 años, originario de la comunidad de Los Cortes, en la jurisdicción del mismo municipio.
De acuerdo con versiones preliminares, Lazo Gonzales fue atacado a disparos tras una discusión que se generó con varias personas que presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió en la aldea El Nance, en la salida hacia la comunidad de Los Cortes, donde todos estaban departiendo; luego se inició una discusión y uno de ellos sacó un arma y comenzó a disparar.
En el mismo hecho resultaron heridas dos personas. Una de ellas fue identificada como Leyvi Oquelí Gonzales, de 28 años, quien recibió un disparo en la pierna izquierda.
Asimismo, Cristian Mejía Hernández, de 16 años, sufrió una herida de bala en los genitales. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
Tras perpetrar el ataque, el presunto responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que las autoridades iniciaron operativos para dar con su paradero.
El caso es investigado por la Policía Nacional, que busca esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho que enluta a una familia y mantiene en alerta a la comunidad.