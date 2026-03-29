Sin vida y quemada hallan a mujer en unos potreros en Choloma

Choloma, Cortés.-Un nuevo crimen dantesco se registró la noche del sábado -28 de marzo-., cuando una mujer fue asesinada y posteriormente quemada en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

El crimen ocurrió exactamente en unos potreros solitarios del sector de Ticamaya, donde se encontró el cuerpo.

La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, fue hallada entre matorrales. Su cuerpo estaba totalmente carbonizado, luego de que los agresores le dispararan y presuntamente utilizaran combustible para quemarlo e intentar desaparecerlo.