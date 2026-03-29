Sin vida y quemada hallan a mujer en unos potreros en Choloma

Choloma, Cortés.-Un nuevo crimen dantesco se registró la noche del sábado -28 de marzo-., cuando una mujer fue asesinada y posteriormente quemada en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.
El crimen ocurrió exactamente en unos potreros solitarios del sector de Ticamaya, donde se encontró el cuerpo.
La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, fue hallada entre matorrales. Su cuerpo estaba totalmente carbonizado, luego de que los agresores le dispararan y presuntamente utilizaran combustible para quemarlo e intentar desaparecerlo.
El levantamiento del cadáver se realizó esa misma noche y, hasta el momento, la mujer no ha sido reconocida por sus familiares, por lo que fue ingresada a la morgue sampedrana como desconocida.
La Policía Nacional Preventiva se encuentra investigando el hecho para dar con los responsables de este crimen atroz.
Este caso se registra luego del crimen de la joven Angie Gáleas, quien fue hallada muerta en la colonia 14 de Enero, Comayagüela, rodeada de piedras y desechos acumulados a un costado de la vía.
Su cadáver presentaba múltiples signos de maltrato físico y quemaduras en sus partes íntimas, evidencias de la tortura a la que fue sometida antes de morir.