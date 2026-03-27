Le quemaron sus partes íntimas: Angie, la joven hallada muerta en colonia 14 de Enero

Una joven fue hallada muerta con aparentes signos de tortura el pasado jueves 26 de marzo, en una zona apartada de la colonia 14 de Enero. Transeúntes que circulaban por el lugar se toparon con la dantesca escena, por lo que tuvieron que alertar a las autoridades. A continuación los detalles del horrendo crimen.
Luego del llamado de alerta, agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para acordonar la escena del crimen. Después de varias horas de incertidumbre, las autoridades de Medicina Forense dieron a conocer que la víctima respondía en vida al nombre de Angie Paola Galeas Cárcamo, originaria del Distrito Central.
Según la inspección preliminar, el cadáver de Galeas Cárcamo presentaba múltiples signos de tortura. Sin embargo, el detalle que más ha impactado a los investigadores es que la joven presentaba quemaduras en sus partes íntimas.
Hasta el momento, no se ha determinado si la joven fue asesinada en ese mismo lugar o si simplemente la zona fue utilizada como sitio de liberación. Además, se desconoce el móvil y quiénes son los responsables del violento hecho.
En un inicio, la joven ingresó a la morgue capitalina como desconocida, ya que no portaba documentos de identificación al momento del levantamiento.
No obstante, tras la autopsia las autoridades lograron identificar a la fallecida, posteriormente realizaron un llamado a los familiares de la víctima a través de redes sociales, con la finalidad de que lleguen a reclamar el cuerpo.
"La Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público hace un llamado a los parientes directos de Angie Paola Galeas Cárcamo, cuyo cadáver fue plenamente identificado luego de su levantamiento el día jueves 26 de marzo en la colonia 14 de febrero", dice la publicación del ente forense.
La noticia del crimen ha generado una profunda consternación. Mientras tanto, el cuerpo de la joven permanece en las instalaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la espera de que lo reclamen.