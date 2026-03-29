Arzobispo José Nácher pide no reducir la Semana Santa a un "acto vacacional"

Tegucigalpa, Honduras.- El arzobispo de Tegucigalpa, el español José Vicente Nácher, instó a los católicos hondureños a no reducir la Semana Santa a un «acto cultural o vacacional» sino a asumirla como un «resumen del seguimiento de Jesús», durante la misa del Domingo de Ramos. «La Semana Santa no es solo un acto cultural o vacacional sino un resumen de nuestro seguimiento de Jesús. Es un volver cada vez con más calado al origen de nuestra fe», dijo el arzobispo en la homilía celebrada en inmediaciones de la Catedral metropolitana de Tegucigalpa ante cientos de feligreses católicos. Previo a la ceremonia religiosa, el arzobispo procedió a bendecir los ramos elaborados por campesinos que, desde el pasado viernes, se apostaron en el atrio de la Catedral de Tegucigalpa para venderlos a los feligreses.

Actos similares se celebraron en diferentes templos de la capital hondureña, incluidas procesiones con la imagen de Jesucristo cargando una cruz. Nácher pidió a los creyentes prepararse para la Pascua con la misma diligencia con la que Jesús instruyó a sus discípulos y subrayó que estos días deben ser de «santificación y alegría». Destacó, además, que la santidad reside en reconocer que el amor es posible incluso en medio del «mayor pecado, matar a Jesús». El religioso aseguró que «la promesa de Dios es más fuerte que las amenazas de los perseguidores» y advirtió sobre los peligros que acechan la vida espiritual, como «la seducción del maligno». También pidió a los creyentes que no permitan que el miedo al sufrimiento «los paralice» ni que la cercanía de la muerte les haga «olvidar la certeza de la resurrección». El arzobispo exhortó a los hondureños a participar en los oficios litúrgicos dentro de los templos para estar «más cerca del corazón herido de Cristo».