Con cantos y palmas en manos, feligreses conmemoran el Domingo de Ramos

Cientos de creyentes acudieron a los principales templos de la capital, incluyendo la Catedral Metropolitana y la Basílica de Suyapa, para participar en las eucaristías y la tradicional bendición de ramos. Así se está celebrando el Domingo de Ramos:
Este domingo 29 de marzo se da inicio a la Semana Santa 2026 con el Domingo de Ramos, donde los fieles celebran entre cantos y ramos su fe y devoción.
Durante las ceremonias, los fieles entonaron cantos y oraciones, mientras recordaban la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén.
EL HERALDO captó a esta fiel religiosa quien, con su ramo en mano, llegó desde temprano para estar en la celebración católica.
En las cercanías de la Catedral Metropolitana y la Plaza Central, los comerciantes instalaron puestos temporales para ofrecer estos ramos.
Los fieles creyentes cargaron en sus hombros las imágenes de barro elaboradas, que representan simbólicamente el escenario de la entrada de Jesús a Jerusalén.
Las calles de la capital se llenaron rápidamente para dar paso a la celebración eucarística, donde se recordó el inicio de la Semana Santa.
Los líderes religiosos también formaron parte de este evento, dando ejemplo a su congregación y motivando a los fieles a participar en esta celebración cada año.
Portando sus ramos, niños, adultos y ancianos se sumaron a la tradicional procesión que recorre las principales calles hasta la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel.
Familias completas participaron en las procesiones, portando palmas mientras se desarrollaban las actividades religiosas.
Además de la capital, distintas parroquias en municipios cercanos reportaron una alta participación de fieles, quienes se congregaron para honrar la tradición y renovar su fe.
Desde el más pequeño hasta el más anciano, todos profesan su fe en esta fecha que recuerda la muerte de Jesús. Cabe recordar que estos ramos son guardados para la quema y luego se convierten en cenizas, las cuales se utilizan para marcar la cruz en la frente el Miércoles de Ceniza.