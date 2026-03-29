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Domingo de Ramos llena de fe y tradición las calles del norte de Honduras

Miles de fieles iniciaron la Semana Santa 2026 entre procesiones, cantos y ramos, en una jornada marcada por la devoción, la lluvia y la unidad comunitaria en la zona norte del país

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 10:32
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Este domingo 29 de marzo dio inicio la Semana Santa 2026 con la celebración del Domingo de Ramos en todo Honduras. La zona norte no se quedó atrás y salió a las calles con profunda alegría para celebrar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Foto: Moisés Valenzuela
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La jornada estuvo marcada por una masiva participación de fieles que acudieron a templos y calles para expresar su fe.

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Entre cantos, sonrisas y ramos en mano, las familias vivieron una de las tradiciones más significativas del calendario católico.

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Durante las ceremonias religiosas, los creyentes recordaron la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén.

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Las parroquias se llenaron de devoción mientras se elevaban oraciones colectivas en un ambiente de solemnidad.

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En varias comunidades de San Pedro Sula, las procesiones recorrieron las principales calles.

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Niños, adultos y ancianos participaron activamente, portando ramos como símbolo de fe y esperanza.

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Uno de los momentos más representativos fue cuando los fieles cargaron la figura de Jesús elaborada con barro.

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Esta imagen simboliza el pasaje bíblico de su llegada a Jerusalén, acompañado por una multitud.

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La parroquia San Pedro Apóstol protagonizó una de las principales procesiones de la ciudad.

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El recorrido inició en el Instituto María Auxiliadora y avanzó por la primera calle hasta la catedral.

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Al llegar, se realizó una segunda bendición de ramos ante cientos de fieles congregados.

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A pesar de las lluvias registradas en algunas zonas, la participación no disminuyó.

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En varias parroquias de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, las actividades se desarrollaron con normalidad.

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Algunas comunidades optaron por realizar la bendición de ramos dentro de los templos.

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En El Merendón, la parroquia Nuestra Señora de los Remedios celebró por primera vez esta misa.

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Los líderes religiosos también tuvieron un rol activo, motivando a la feligresía a mantener viva la tradición.

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Este año, la ausencia del arzobispo Miguel Lenihan fue notable durante las celebraciones.

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El religioso no encabezó la procesión debido a que se encuentra en Irlanda sometiéndose a una operación en ambas rodillas.

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Aun así, el espíritu del Domingo de Ramos se mantuvo firme, reafirmando la fe y la unidad de los creyentes en la zona norte.

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La celebración reafirmó el arraigo de las tradiciones religiosas en las comunidades del norte del país.

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Con fervor y participación masiva, los fieles dieron inicio a una Semana Santa cargada de fe y esperanza.

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