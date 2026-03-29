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¿Qué áreas en el Hospital Escuela y el Hospital del Sur atenderán en esta Semana Santa?

Los hospitales más importantes de la zona centro-sur dieron a conocer sus horarios de atención para la Semana Santa 2026

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 15:45
¿Qué áreas en el Hospital Escuela y el Hospital del Sur atenderán en esta Semana Santa?

El Hospital Escuela cerrará parte de sus atenciones durante la Semana Santa.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela, mayor centro asistencial de Francisco Morazán y la zona centro-sur, publicó los horarios de atención para la Semana Santa 2026.

Ante la movilización de personas desde el reciente fin de semana y el miércoles 1 de marzo, el Hospital Escuela estará trabajando normal en todas sus áreas este lunes 30 y martes 31 de marzo.

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Será a partir del miércoles 1 de abril hasta el domingo 5 de abril cuando solo se estarán atendiendo emergencias, precisó en sus redes el hospital.

En tanto, en el Hospital del Sur de Choluteca se estará atendiendo durante la Semana Santa las emergencia, labor y parto, hospitalización y unidades de apoyo.

En el Hospital del Sur estarán cerradas durante esta semana la administración, consulta externa general y consulta externa especializada.

Costa norte

En el caso del hospital más importante de la zona norte, el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortés, habrá atención en todas las áreas hasta el 31 de marzo.

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Atendiendo únicamente emergencias durante toda la Semana Santa.

Los médicos informaron que, después de Semana Santa, retomarán las acciones de presión mediante asambleas informativas y no descartan convocar a un paro nacional en hospitales y centros de salud del país.

Esto a raíz de la denuncia del Colegio Médico de Honduras (CMH) sobre los presuntos despidos de personal de salud mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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