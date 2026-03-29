Centro histórico de Tegucigalpa tendrá guías gratis en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Por primera vez, el centro histórico de Tegucigalpa contará con guías turísticas para acompañar a los visitantes durante la Semana Santa, como parte de una iniciativa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
La propuesta busca impulsar el turismo religioso y cultural en la capital mediante recorridos organizados por templos, mercados y otros espacios emblemáticos. Con esta actividad, la comuna pretende atraer a turistas nacionales y extranjeros durante el feriado.
“Es una novedad porque es la primera vez que se implementa en Tegucigalpa. Se trata de una nueva opción que el alcalde Juan Diego está ofreciendo tanto al capitalino como al visitante, ampliando las alternativas para disfrutar la ciudad”, expresó Lastenia Leiva, responsable de proyectos especiales de la Gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central .
La funcionaria explicó que este programa forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar el casco histórico, que durante años ha sido uno de los principales puntos de encuentro cultural y religioso de la ciudad.
“Para esta Semana Santa se ha dispuesto un equipo de ocho guías turísticas que estarán disponibles desde el jueves 2 de abril a las 10:00 de la mañana, durante todo el día y la noche, y el viernes 3 de abril en horario diurno”, explicó.
Las guías estarán organizadas por turnos para cubrir la alta demanda esperada durante los días santos, cuando miles de feligreses y turistas recorren las calles del centro capitalino.
“Los visitantes podrán solicitar recorridos gratuitos para conocer las iglesias emblemáticas del centro histórico y aquellas que desarrollan celebraciones especiales, lo que permitirá una experiencia más completa y guiada”, agregó.
Entre los principales puntos incluidos en los recorridos figuran la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, la iglesia Los Dolores, la iglesia El Calvario y la iglesia Inmaculada Concepción, en Comayagüela, entre otros templos con programación especial.
“Asimismo, quienes deseen visitar los mercados también podrán hacerlo con acompañamiento de los guías, donde encontrarán productos de temporada como sopas, pescado, dulces y jaleas conmemorativas de la fecha”, detalló Leiva a EL HERALDO.
Esta integración de los mercados busca resaltar la riqueza gastronómica de la capital, especialmente durante una de las épocas más tradicionales del calendario religioso hondureño.
“En cuanto a los museos, no estarán incluidos en el recorrido, ya que no confirmaron su apertura durante estos días, por lo que el enfoque principal será en iglesias, parques y mercados del centro histórico”, aclaró.
El servicio será completamente gratuito y estará disponible para cualquier persona interesada en conocer más sobre la historia y tradiciones de la capital durante la Semana Santa 2026.
“Las personas interesadas pueden acercarse directamente a la Feria Gastronómica ubicada en la Plaza Central, donde recibirán orientación y serán asignadas a una guía turística de manera organizada, o también pueden escribir o llamar al número +504 3315-6312 para recibir información”, indicó.
La funcionaria adelantó que la meta es convertir esta iniciativa en un programa permanente que, a futuro, incluye destinos cercanos como San Juancito y el Parque Nacional La Tigra, consolidando a Tegucigalpa como un destino turístico integral.