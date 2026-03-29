Centro histórico de Tegucigalpa tendrá guías gratis en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Por primera vez, el centro histórico de Tegucigalpa contará con guías turísticas para acompañar a los visitantes durante la Semana Santa, como parte de una iniciativa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

La propuesta busca impulsar el turismo religioso y cultural en la capital mediante recorridos organizados por templos, mercados y otros espacios emblemáticos. Con esta actividad, la comuna pretende atraer a turistas nacionales y extranjeros durante el feriado.

“Es una novedad porque es la primera vez que se implementa en Tegucigalpa. Se trata de una nueva opción que el alcalde Juan Diego está ofreciendo tanto al capitalino como al visitante, ampliando las alternativas para disfrutar la ciudad”, expresó Lastenia Leiva, responsable de proyectos especiales de la Gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central .

La funcionaria explicó que este programa forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar el casco histórico, que durante años ha sido uno de los principales puntos de encuentro cultural y religioso de la ciudad.

“Para esta Semana Santa se ha dispuesto un equipo de ocho guías turísticas que estarán disponibles desde el jueves 2 de abril a las 10:00 de la mañana, durante todo el día y la noche, y el viernes 3 de abril en horario diurno”, explicó.