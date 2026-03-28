Capitalinos inician viaje de Semana Santa con fe, maletas y mascotas

Tegucigalpa, Honduras.- Desde tempranas horas de este sábado 28 de marzo, los capitalinos comenzaron a movilizarse hacia distintas partes del país con mochilas, bolsas e incluso sus mascotas, especialmente perros, que también forman parte de esta tradición de viaje.
Cada año, durante la Semana Santa, familias enteras salen a vacacionar a diferentes destinos del país, mientras otras optan por el turismo religioso en la capital o en municipios cercanos como Santa Lucía, Valle de Ángeles y Ojojona.
Quienes salen de la ciudad aprovechan los días libres para visitar sus pueblos de origen, reencontrarse con sus seres queridos y participar en las actividades religiosas y culturales propias de la temporada.
Otros prefieren destinos turísticos como playas, montañas y sitios históricos, atraídos por la diversidad natural y cultural que ofrece Honduras durante esta época del año.
En las terminales de autobuses interurbanos de Comayagüela y Tegucigalpa, el movimiento es constante: pasajeros suben y bajan de las unidades, mientras los conductores afinan los últimos detalles antes de iniciar los recorridos.
Los transportistas, por su parte, ven en la Semana Santa una de las temporadas más activas del año. Las unidades salen llenas y en algunos casos se programan viajes adicionales para atender la alta demanda.
En medio del movimiento, los cobradores protagonizan una competencia intensa, aunque cordial, para captar pasajeros. Invitan a los viajeros a abordar sus unidades e incluso les ayudan con las maletas para intentar ganar su preferencia.
Quienes optan por viajar en vehículos particulares también comienzan a abandonar la capital, provocando un aumento en el flujo vehicular en las principales salidas hacia el interior del país.
Conforme avanzan los días de la Semana Mayor, las calles lucen más despejadas y el ritmo acelerado de la ciudad da paso a una calma por el poco congestionamiento vehicular.
De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo, durante la Semana Santa se movilizarán alrededor de 2.5 millones de personas en Honduras, dinamizando la economía en distintos destinos.
El movimiento no solo se concentra en la capital. Desde ciudades como Comayagua y San Pedro Sula también se reporta la salida de cientos de hondureños hacia diferentes puntos del país, consolidando este feriado como uno de los de mayor movilización a nivel nacional.