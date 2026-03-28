Capitalinos inician viaje de Semana Santa con fe, maletas y mascotas

Tegucigalpa, Honduras.- Desde tempranas horas de este sábado 28 de marzo, los capitalinos comenzaron a movilizarse hacia distintas partes del país con mochilas, bolsas e incluso sus mascotas, especialmente perros, que también forman parte de esta tradición de viaje.

Cada año, durante la Semana Santa, familias enteras salen a vacacionar a diferentes destinos del país, mientras otras optan por el turismo religioso en la capital o en municipios cercanos como Santa Lucía, Valle de Ángeles y Ojojona.

Quienes salen de la ciudad aprovechan los días libres para visitar sus pueblos de origen, reencontrarse con sus seres queridos y participar en las actividades religiosas y culturales propias de la temporada.

Otros prefieren destinos turísticos como playas, montañas y sitios históricos, atraídos por la diversidad natural y cultural que ofrece Honduras durante esta época del año.

En las terminales de autobuses interurbanos de Comayagüela y Tegucigalpa, el movimiento es constante: pasajeros suben y bajan de las unidades, mientras los conductores afinan los últimos detalles antes de iniciar los recorridos.