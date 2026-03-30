El precio de la energía aumentará entre 3% y 4% en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los pronósticos de la tarifa eléctrica para el trimestre abril-junio de 2026 indican que el aumento es inevitable para el consumidor hondureño. No obstante, el gobierno de Nasry Asfura puede tomar la decisión de congelar el aumento. Según estimaciones de expertos en temas energéticos, el ajuste al precio del kilovatio hora puede oscilar entre 3% y 4%.

Salomón Ordóñez, asesor en temas energéticos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), considera que, a pesar de los altos precios del bunker y del diésel en el mercado internacional, el impacto no será fuerte porque las alzas más fuertes a los refinados corresponden a marzo.

La Sen usa los precios de los últimos tres meses para definir la tarifa del siguiente trimestre. Para el trimestre enero-marzo 2026 el ajuste a la tarifa fue de 4.11%, el que fue absorbido por el gobierno. La tarifa promedio es de 4.62 lempiras por kilovatio hora, según la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Subsidio

En febrero del presente año, Eduardo Oviedo, ministro de Energía, anunció que revisarán el subsidio a la energía que implementó el gobierno de Xiomara Castro para focalizarlo mejor. Dicho subsidio establece que los hogares con un consumo mensual igual o inferior a 150 kilovatios hora (kWh) no pagan por el servicio de energía eléctrica.