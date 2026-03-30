El precio de la energía aumentará entre 3% y 4% en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los pronósticos de la tarifa eléctrica para el trimestre abril-junio de 2026 indican que el aumento es inevitable para el consumidor hondureño. No obstante, el gobierno de Nasry Asfura puede tomar la decisión de congelar el aumento.
Según estimaciones de expertos en temas energéticos, el ajuste al precio del kilovatio hora puede oscilar entre 3% y 4%.
Salomón Ordóñez, asesor en temas energéticos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), considera que, a pesar de los altos precios del bunker y del diésel en el mercado internacional, el impacto no será fuerte porque las alzas más fuertes a los refinados corresponden a marzo.
La Sen usa los precios de los últimos tres meses para definir la tarifa del siguiente trimestre.
Para el trimestre enero-marzo 2026 el ajuste a la tarifa fue de 4.11%, el que fue absorbido por el gobierno. La tarifa promedio es de 4.62 lempiras por kilovatio hora, según la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
Subsidio
En febrero del presente año, Eduardo Oviedo, ministro de Energía, anunció que revisarán el subsidio a la energía que implementó el gobierno de Xiomara Castro para focalizarlo mejor.
Dicho subsidio establece que los hogares con un consumo mensual igual o inferior a 150 kilovatios hora (kWh) no pagan por el servicio de energía eléctrica.
“Por el momento el subsidio se autorizó tres meses más y hay que revisar porque creemos que el subsidio va dirigido a otras personas que no deberían tenerlo”.
Oviedo apuntó que “hay un subsidio del 2017 que cubre 100 mil personas y ese sí está bien analizado en la parte socioeconómica, dirigido exactamente a los beneficiarios, mientras que con el subsidio actual muchas personas lo reciben y no entran, necesitamos un análisis más detallado”.