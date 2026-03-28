Trancazo: Gasolinas, diésel y querosina subirán entre cinco a 13 lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios al consumidor de los derivados del petróleo experimentarán este lunes otro severo incremento en Honduras, explicado por el alza internacional de los refinados en el mercado internacional. A partir de las 6:00 de la mañana de este lunes 30 de marzo, los aumentos oscilarán entre cinco a 13 lempiras por galón para las gasolinas, diesel y querosina en las estaciones de servicio de la capital de la República.

La gasolina superior de 95 octanos aumentará 6.80 lempiras el galón y, por ende, el precio en bomba pasará de L120.68 a 127.48 en las estaciones de Tegucigalpa y Comayagüela, aprobado este sábado 28 de marzo por la Secretaría de Energía (Sen). Para la gasolina regular de 91 octanos el nuevo precio es de 112.07 lempiras el galón, con un alza de L5.72, teniendo un subsidio semanal de 50% por parte del gobierno. El diésel subirá de 108.26 lempiras a 118.09 por galón en la capital de la República, con un ajuste de L9.83. Este combustible también cuenta con un subsidio del 50%.

La querosina registrará un alza de L13.82 para tener un nuevo valor de L125.67. En tanto, el gas licuado doméstico gozará de un "apoyo económico temporal" para costar 238.13 lempiras. Los consumidores de gas licuado vehicular, refinado utilizado por unidades del servicio de taxi en las principales ciudades de Honduras, se cotizará en 48.68 lempiras el galón, con una subida de L1.60. La fórmula que usa la Sen para calcular la estructura semanal de precios de los carburantes acumula los precios internacionales de los últimos 22 días.