Filas de vehículos en estaciones el domingo antes de fuerte alza a combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del domingo -22 de marzo-, decenas de conductores abarrotaron las estaciones gasolineras en Tegucigalpa y San Pedro Sula para abastecerse de combustible antes de la entrada en vigor de un nuevo incremento de precios. Filas de carros particulares, unidades de transporte, vehículos de carga y motocicletas se extendieron en estaciones ubicadas en zonas como el anillo periférico y bulevares Suyapa y Comunidad Económica Europea (CEE) en un intento por evitar pagar desde este lunes los aumentos que oscilan entre cinco y 12 lempiras por galón.

El movimiento inusual se reportó desde el mediodía del domingo pero fue en ascenso en horas de la noche, a medida se acercaba la vigencia de la nueva alza en los derivados del petróleo, debido al comportamiento del precio de los carburantes en el mercado internacional a causa de la guerra en Oriente Medio.

Aumentos de entre 4.98 y 12 lempiras

A partir de las 6:00 de la mañana de este lunes 23 de marzo, los carburantes registran un alza significativa en el país, impulsada por el encarecimiento de los refinados en el mercado internacional, según la estructura de precios aprobada por la Secretaría de Energía (Sen).

En Tegucigalpa y Comayagüela, los incrementos varían entre 4.98 y 12.77 lempiras por galón en gasolinas, diésel y querosina. La gasolina superior subió 7.44 lempiras, alcanzando un precio de 120.68 lempiras por galón, mientras que la regular aumentó 4.98 lempiras y se cotiza en 106.35 lempiras. El diésel, uno de los combustibles más utilizados por el sector productivo, registró un alza de 8.56 lempiras, elevando su precio a 108.26 lempiras por galón. Este derivado, al igual que la gasolina regular, mantiene un subsidio del 50%.