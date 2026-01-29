Subsidios a carburantes y energía cuestan L11,400 millones anuales al Estado de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La política de subsidios a los combustibles y a la energía —que representa cada año una fuerte erogación para las finanzas públicas- expiró el pasado 26 de enero y será la nueva administración de Nasry Asfura la que decidirá si sigue o no.

Ejemplo de lo anterior es que el año pasado se destinaron 11,434.1 millones de lempiras. Así lo revela un informe brindado por el Banco Central de Honduras (BCH). “La aplicación de subsidios a la energía eléctrica y combustibles implicó un flujo de 11,434.1 millones de lempiras durante 2025”, subraya el Banco Central.

Agrega que 7,246.6 millones de lempiras (63.4%) correspondieron a combustibles y los restantes L4,187.6 millones (36.6%) a energía eléctrica. “Entre 2023 y 2025 estos beneficios totalizaron 37,812.5 millones de lempiras, permitiendo atenuar las presiones inflacionarias a nivel interno, contribuyendo a preservar el poder adquisitivo de los hogares, lo que se tradujo en un alivio para la economía de la población en general”, añade. Los subsidios sumaron 8,131.5 millones de lempiras en 2022, L12,435.3 millones en 2023, en 2024 aumentaron a L13,943.1 millones y en 2025 bajaron a L11,434.1 millones.