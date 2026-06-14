¿Qué hizo la FIFA ante penal que pitó Saíd Martínez en el Mundial 2026?

Tegucigalpa, Honduras.-El árbitro hondureño, Saíd Martínez, hizo historia al ser el primer catracho en dirigir un partido en un Mundial. El originario de Tocoa hizo su debut en el empate agónico entre Suiza y Qatar. El matemático realizó un gran trabajo en el campo, sin embargo, en muchos diarios deportivos y en redes se hizo viral la jugada del primer penal del Mundial 2026. La jugada es una de las primeras grandes polémicas del Mundial 2026, pero no fue por la decisión de la falta sino por el fuera de juego de Suiza que todos pedían. Acá te contamos sobre el comunicado de la FIFA.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was... pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026

¿ERA FUERA DE JUEGO?

La jugada del partido sucedió en el primer tiempo. Suiza se adelantó por un penalti anotado pro Embolo pero las quejas llegaron precisamente en la jugada de la infracción. Qatar protestó que un posible fuera de juego de Remo Freuler, quien fue derribado en el área, y la retransmisión no puso las imágenes gráficas que confirmaban que estaba en posición correcta, algo que es obligatorio.