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Los miles de dólares que ganó el árbitro hondureño Said Martínez por partido en el Mundial 2026

El equipo arbitral catracho dejó una huella inédita en la máxima competencia del fútbol

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 13:06
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El árbitro central hondureño Said Martínez quedó inscrito en la historia al dirigir su primer partido en una Copa del Mundo a nivel adulto. Los que ganó por el partido.

Fotos: EFE.
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El histórico nombramiento de Saíd Martínez como árbitro central en el Mundial 2026 estuvo acompañado de una importante recompensa económica.

Foto: EFE.
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El silbante hondureño recibió alrededor de 100 mil dólares (Unos 2,6 millones de lempiras) por formar parte del selecto grupo de árbitros elegidos por la FIFA para la justa mundialista.

 Foto: Cortesía redes.
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A esa cifra se suma un bono adicional de 3 mil dólares (Unos 80,000 lempiras) por dirigir el encuentro entre Qatar y Suiza correspondiente a la fase de grupos.

 Foto: EFE.
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Este reconocimiento económico refleja la confianza que la FIFA ha depositado en el juez catracho.

 Foto: FIFA.
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Además del aspecto financiero, la designación representa el mayor logro en la carrera profesional de Martínez.

 Foto: FIFA.
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El árbitro originario de Tocoa, Colón, se convirtió en el primer hondureño en impartir justicia como árbitro principal en un partido de Copa del Mundo.

Foto: EFE.
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Su actuación también elevó el prestigio del arbitraje hondureño a nivel internacional.

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La presencia de Walter López y Cristian Ramírez como asistentes hizo aún más especial este acontecimiento histórico.

Foto: FIFA
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El equipo arbitral catracho dejó una huella inédita en la máxima competencia del fútbol.

 Foto: EFE.
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Para Saíd Martínez, este premio es el resultado de años de esfuerzo y destacadas participaciones en torneos de Concacaf y competencias internacionales.

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Sin duda, el Mundial 2026 quedará marcado como el escenario donde el hondureño alcanzó la cima de su carrera arbitral.

 Foto: FIFA.
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