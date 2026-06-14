Bellezas y curiosidades en el debut de Países Bajos vs Japón en Mundial 2026

Bellas aficionadas neerlandesas y japonesas animan con sus tradicionales colores naranja o rojiblanco, en las inmediaciones del estadio AT&T antes del duelo entre Países Bajos y Japón.
Seguidores japoneses posan para las cámaras durante la previa del partido del Grupo F del Mundial FIFA 2026 en Arlington, Texas.
La belleza se desbordó entre los aficionados de ambas selecciones.
El ambiente mundialista se apodera de Dallas con miles de aficionados que llegan para presenciar el estreno de Países Bajos y Japón, incluso junto a sus mascotas.
Hinchas de ambas selecciones comparten espacios y fotografías en una jornada marcada por la convivencia y la pasión futbolera.
Los aficionados lucen llamativos atuendos inspirado en la cultura neerlandesa durante la previa del encuentro mundialista.
La creatividad de los seguidores japoneses destaca entre los asistentes que se congregan alrededor del estadio AT&T.
Familias y turistas disfrutan de la fiesta del fútbol en Arlington horas antes del inicio del partido entre Países Bajos y Japón.
Banderas, cánticos y color llenan los alrededores del recinto deportivo en una de las postales más llamativas de la jornada.
Un grupo de aficionados celebra el inicio del Mundial 2026 mientras espera el ingreso al estadio AT&T.
La diversidad cultural del torneo queda reflejada en las calles de Dallas con seguidores llegados desde distintos rincones del mundo, como este mexicano que les recuerda a los holandeses que "no era penal".
Miles de espectadores crean un ambiente vibrante previo al choque entre neerlandeses y japoneses en el Grupo F del Mundial FIFA 2026.