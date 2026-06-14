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Bellezas y curiosidades en el debut de Países Bajos vs Japón en Mundial 2026

La jornada deja imágenes de curiosidades, tradiciones y la pasión que rodea uno de los encuentros más atractivos de la primera fase.

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 12:13
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Bellas aficionadas neerlandesas y japonesas animan con sus tradicionales colores naranja o rojiblanco, en las inmediaciones del estadio AT&T antes del duelo entre Países Bajos y Japón.

Fotos: Gustavo Caballero/EL HERALDO.
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Seguidores japoneses posan para las cámaras durante la previa del partido del Grupo F del Mundial FIFA 2026 en Arlington, Texas.
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La belleza se desbordó entre los aficionados de ambas selecciones.

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El ambiente mundialista se apodera de Dallas con miles de aficionados que llegan para presenciar el estreno de Países Bajos y Japón, incluso junto a sus mascotas.
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Hinchas de ambas selecciones comparten espacios y fotografías en una jornada marcada por la convivencia y la pasión futbolera.

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Los aficionados lucen llamativos atuendos inspirado en la cultura neerlandesa durante la previa del encuentro mundialista.
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La creatividad de los seguidores japoneses destaca entre los asistentes que se congregan alrededor del estadio AT&T.

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Familias y turistas disfrutan de la fiesta del fútbol en Arlington horas antes del inicio del partido entre Países Bajos y Japón.
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Banderas, cánticos y color llenan los alrededores del recinto deportivo en una de las postales más llamativas de la jornada.
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Un grupo de aficionados celebra el inicio del Mundial 2026 mientras espera el ingreso al estadio AT&T.

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La diversidad cultural del torneo queda reflejada en las calles de Dallas con seguidores llegados desde distintos rincones del mundo, como este mexicano que les recuerda a los holandeses que "no era penal".

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Miles de espectadores crean un ambiente vibrante previo al choque entre neerlandeses y japoneses en el Grupo F del Mundial FIFA 2026.
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